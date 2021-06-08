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便宜和高價的咖哩差在哪？老饕曝「爽口關鍵」：一吃愛上

▲咖哩味道總是香氣濃郁，就有網友好奇詢問「 便宜咖哩跟高單價咖哩差在哪？」釣出老饕分析差異。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲咖哩味道總是香氣濃郁，就有網友好奇詢問「 便宜咖哩跟高單價咖哩差在哪？」釣出老饕分析差異。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 21:27:43

咖哩擁有獨特的濃郁香氣，獲得許多民眾喜愛，每次一吃咖哩往往就食指大動，一不小心就多吃了好幾碗白飯。不過就因為咖哩實在太下飯、味道太濃郁，就有網友好奇詢問，若不談用料的部分，「便宜咖哩跟高單價咖哩差在哪？」問題引發熱議，更釣出許多專業老饕分享關鍵差異。

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有網友在PTT發文表示，一般外頭在賣的百元左右的普通咖哩，和價格較高、約2～300元或更高階的咖哩，「先不談用料單純討論咖哩醬的部分，實際上的差別到底在哪裡？」原PO疑惑詢問，「貴的咖哩醬裡面加了什麼料讓味道不一樣？還是製作過程比較繁瑣？」

▲咖哩飯。（示意圖，與文章中內容無關／取自
▲咖哩飯的濃郁香氣和獨特口感，受到許多民眾喜愛。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
面對原PO的問題，網友紛紛留言回覆說，「一般便宜店家的咖哩大多是咖哩塊」、「厲害的咖哩可以自己調配辛香料的比例＋香料本身的品質＋煮咖哩用的高湯」、「真辛香料跟化學調味的差別」、「高湯、蔬果底料打成泥、無水咖哩、香料，這些都會比較貴」、「就除了咖哩粉調配之外，還有高湯熬煮的材料帶來的豐厚感，然後咖哩這東西真的是要花時間熬煮等待，剛做好的咖哩都沒隔夜的好吃」、「我吃廚師朋友煮的咖喱要等一天熟成」、「貴的很多是蔬果燉化進去的咖哩，另外加高湯不加水這樣」。

另外還有網友分享認識印度朋友後得來的經驗，印度朋友直言「聽到別人說要吃咖哩都會覺得很莫名其妙，所以你到底要吃什麼？」因為對印度人來說，咖哩不是某一種用咖哩塊或咖哩粉煮出來的統一口味的東西，「而是每一個家庭都有自己祖傳秘方用各種香料食材做出來的料理」。（編輯：倪浩軒）

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