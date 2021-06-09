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30歲官員比75歲媽早打疫苗？美醫看台「接種順序」：失望

▲台灣疫苗仍舊短缺，目前僅開放第一、二、三類人施打，一般民眾必須再等等。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台灣疫苗仍舊短缺，目前僅開放第一、二、三類人施打，一般民眾必須再等等。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 09:12:33

台灣疫苗仍舊短缺，目前僅開放第一、二、三類人施打，要等到疫苗陸續到位之後，才會繼續往下開放施打，而對於接種順序，指揮中心也有公布，但各界對於此份名單頗有微詞。對此，美國華裔醫師Justin Yang也坦言「看到台灣的疫苗接種順序，確實讓人蠻失望的，並以美國的施打順序以及疫情景況舉例，認為台灣不該讓30歲官員比那些75歲的長者還早施打疫苗」。

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Justin Yang指出，第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護/看護，消防救護/警察）或是得病後可能產生重症或死亡個高風險人群（長照/安養院，流民）；台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」和村里長擺在第二順位。

「身體健康的官員或是村里長即使被傳染COVID19重症死亡的機率會比長照老人或流民要來的低很多，因此，我個人不覺得官員或是村里長的順位應該比長照人員或是警察還高，重症以及死亡的風險跟接觸風險應該一起評估。」

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲目前台灣疫苗施打以第一類為主，逐步開放。（圖/NOWnews製表）
Justin Yang提到，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID-19風險，這個去年麻州和紐約可是付了很慘痛的代價而學習到的經驗，去年三到五月，美國重災區的長照、安養院簡直是「等死院」，美國COVID-19死亡人口中有三分之一是來自安養院，在麻州一半的COVID-19死亡人數來自於安養院裡的老人。

「去年很多新聞畫面，是一袋又一袋的老人從長照機構裡被抬出來，台灣應該儘快建立安養院醫療人員及老人每週定期PCR篩檢的機制，同時，應該安排長照、安養院人員為疫苗接種的第二順位，等到你因為有症狀才去篩查，查到一個陽性老人的時候，那個長照機構基本上就完了。

Justin Yang無奈表示「說真的，這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的，台灣應該利用最引以為傲的健保資料庫系統，透過TOCC和慢性病史運算出接種順序，而不是單單以接觸風險來制定接種順序。這樣的順序在去年還沒有社區感染前，是可以接受的；但是現今台灣已進入社區感染，接種順序就應該調整讓最高危的人群能最早打到疫苗，以減少對醫療量能的衝擊，連美國這種沒有健保系統，電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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