30歲官員比75歲媽早打疫苗？美醫看台「接種順序」：失望

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「身體健康的官員或是村里長即使被傳染COVID19重症死亡的機率會比長照老人或流民要來的低很多，因此，我個人不覺得官員或是村里長的順位應該比長照人員或是警察還高，重症以及死亡的風險跟接觸風險應該一起評估。」
Justin Yang提到，台灣目前沒有很重視長照、安養機構的COVID-19風險，這個去年麻州和紐約可是付了很慘痛的代價而學習到的經驗，去年三到五月，美國重災區的長照、安養院簡直是「等死院」，美國COVID-19死亡人口中有三分之一是來自安養院，在麻州一半的COVID-19死亡人數來自於安養院裡的老人。
「去年很多新聞畫面，是一袋又一袋的老人從長照機構裡被抬出來，台灣應該儘快建立安養院醫療人員及老人每週定期PCR篩檢的機制，同時，應該安排長照、安養院人員為疫苗接種的第二順位，等到你因為有症狀才去篩查，查到一個陽性老人的時候，那個長照機構基本上就完了。
Justin Yang無奈表示「說真的，這一份接種順序的安排，還蠻令人失望的，台灣應該利用最引以為傲的健保資料庫系統，透過TOCC和慢性病史運算出接種順序，而不是單單以接觸風險來制定接種順序。這樣的順序在去年還沒有社區感染前，是可以接受的；但是現今台灣已進入社區感染，接種順序就應該調整讓最高危的人群能最早打到疫苗，以減少對醫療量能的衝擊，連美國這種沒有健保系統，電子病歷系統超級混亂的國家， 都能訂出詳細的施打順位，列出慢性病清單，台灣疾管署真的要加油加油」。（編輯：張嘉哲）
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