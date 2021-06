閨密情變？遭梁靜茹取消追蹤　范瑋琪曝心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀

The Global Trends Every Smart Person Should Know》的照片,並正能量的寫道:「Life is only as good as your mindset~正面的想法能帶給我好的能量和好的生活,每天提醒自己。」疑似回應傳聞。

▲▼范瑋琪在IG正能量發文,似乎在回應傳聞。(圖/翻攝范瑋琪IG)