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閨密情變？遭梁靜茹取消追蹤　范瑋琪曝心聲

▲梁靜茹（左圖）被發現不再追蹤范瑋琪IG，友誼生變傳聞再起。（圖／資料照、翻攝臉書）
▲梁靜茹（左圖）被發現不再追蹤范瑋琪IG，友誼生變傳聞再起。（圖／資料照、翻攝臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-10 15:14:28｜2021-06-10 15:34:10

女星范瑋琪、梁靜茹是演藝圈出名的好閨密，先前曾傳出友情生變，近來被發現2人始終不在徐若瑄的多人直播時同時出現，一查竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG，讓2人有嫌隙的傳聞再度甚囂塵上，而對此事，范瑋琪則是在IG發文，疑似透露心聲。

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日前徐若瑄開直播時，好姐妹范瑋琪、梁靜茹卻一直不同時出現，網友猜測兩人友情是否出現裂痕，一搜尋竟發現梁靜茹已經取消追蹤范瑋琪IG，范瑋琪則是依舊關注梁靜茹，而范瑋琪今（10）日分享觀賞《The Global Trends Every Smart Person Should Know》的照片，並正能量的寫道：「Life is only as good as your mindset～正面的想法能帶給我好的能量和好的生活，每天提醒自己。」疑似回應傳聞。

▲范瑋琪在IG正能量發文，似乎在回應傳聞。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲▼范瑋琪在IG正能量發文，似乎在回應傳聞。（圖／翻攝范瑋琪IG）
▲范范只要一發文就會引來酸民。（圖／范瑋琪臉書）
范瑋琪與梁靜茹一直是眾所皆知的好姐妹，但范瑋琪在梁靜茹於2019年爆出婚變時，透過經紀人回應：「隱約有聽說。」遭網友批評是大嘴巴，梁靜茹雖然發文力挺，但卻刪掉了與范瑋琪的合照，傳出友情生變，而這一次2人又在直播中沒有同時出現，再度引發各界猜測。

▲梁靜茹曾PO照宣示與范范閨密情不變。（圖／翻攝微博）
▲梁靜茹（右）曾PO照宣示與范范閨密情不變。（圖／翻攝微博）

 

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