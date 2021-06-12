好吃粽子必備什麼餡料？饕客秒點「1靈魂」：沒它吃不下
端午節家家戶戶都會準備許多粽子應景，感受一下端午氣氛。今（12）日就有網友指出，粽子除了糯米跟粽葉，餡料也是很重要的一部分，這讓他不禁好奇「一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？」貼文一出，也引起網友的熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-12 17:48:24
原PO在《PTT》表示，一顆好吃的粽子，除了糯米跟粽葉，餡料才是決勝的關鍵，但粽子常見的餡料很多，例如「肥豬肉、鹹蛋黃、香菇、菜脯、筍丁、蝦米、花生、魷魚乾、栗子、芋頭、香菜」，這讓他忍不住想問「一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？」
貼文曝光後，網友們紛紛點名，「香菇、豆乾、蘿蔔乾、蝦米，這樣就夠了」、「豬肉跟花生就夠了」、「花生配滷豬肉，超讚」、「香菇應該排第一」、「不要魷魚乾，牙齒不好很難咬」、「紅蔥頭、蝦米、米豆、肥豬肉才是極品」、「加了蚵乾才神」、「東泉辣椒醬，基本的吧」、「當然是全部都要啊」。
不過，其中最多人點名的就是「鹹蛋黃」，「一定要有大塊肥肉跟鹹蛋黃」、「蛋黃！沒蛋黃的粽子沒有靈魂」、「一定要有蛋黃和三層肉」、「當然是鹹蛋黃，沒有吃不下」、「鹹蛋黃跟香菇，香菇越臭越好吃」、「鹹蛋黃！鹹蛋黃！鹹蛋黃！沒有鹹蛋黃的都是油飯吧」、「鹹蛋黃啊，不能有芋頭」。（編輯：許智超）