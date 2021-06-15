她自製創意料理「炒地皮」　內行狂讚超下飯：一吃就愛上

國內疫情嚴峻，幾乎每天都新增100多例本土確診案例，讓各界絲毫不敢掉以輕心，除了改變生活習慣外，也盡量減少外出的機會。而防疫期間，大家待在家裡的時間也變多了，許多人便會自煮三餐，甚至搞一些創意料理，近日就有一名女網友分享自製的「炒地皮」料理，結果不少內行人一看都狂讚「超下飯」，甚至還有網友直呼「第一次吃就愛上了」。





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原PO在臉書社團「廚藝公社」貼出一張DIY「炒地皮」的美食照，並分其做法，首先，要準備的食材有：地瓜葉1包、皮蛋2顆（切丁）、蒜頭3-4顆左右、香菜（1～2根就可以了）、辣椒（不敢吃辣的就不要放吧！）另外，還要準備調味料，包括：醬油膏（1湯匙）、烏醋（少許就好）。





而烹飪步驟也很簡單，原PO指出，先將蒜末爆香一下，接著將地瓜葉下鍋煮到軟爛（依個人喜好的軟爛程度），再把皮蛋、香菜、辣椒一起丟下去，並加入醬油膏拌炒，最後起鍋前加一些烏醋提味，就大功告成了。





▲有女網友分享自製的創意料理「炒地皮」，將「地瓜葉」與「皮蛋」一起拌炒，讓許多專業吃貨看後都讚不絕口。（圖／取自pixabay）

此文一出，許多吃貨紛紛留言「第一次去快炒店吃過就愛上了這道菜」、「這超級無敵世界美味」、「這個超好吃！之前在熱炒店吃過」、「這個好吃又下飯！」「這道菜我婆婆昨天才炒，真的很好吃」、「我也時常炒的菜，好吃！」





另也有網友直言「炒地皮...好有創意的名字」、「看起來好吃欸」、「第一次聽到炒地皮」、「第一次知道可以這樣煮…謝謝哦！新菜單來做筆記」、「用看的真的感受不出口味，可以試試」。（編輯：許苡晴）



