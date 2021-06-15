▲ DFSK 穩發商用車改款上市 金穩發S2.5t 舊換新最低不用 40 萬

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金穩發單廂正式升級為「金穩發S2.5t」，最大載重從原先的 1,182 公斤提昇到 1,342 公斤。為了讓載重提昇的金穩發 S2.5t 跑得更順暢，1.5 升引擎的動力輸出也在本次改款後提昇，最大馬力從 101.6ps 提昇到 110ps，最大扭力從 14.1kg-m 提昇到 14.8kg-m。金穩發 S2.5t 配備增加「車頭燈熄火未關警示蜂鳴器」，貼心提醒熄火後長時間離開車輛時需關閉頭燈，另外也加入「超速警示系統」，此外音響主機更升級「藍牙系統」。
穩發擁有同級少見的一廂半設計，本次改款將排放標準從歐五升級為更環保的歐六，卻維持 85ps 的最大馬力及 11.4kg-m 的最大扭力，而內外的配備更是全面升級，導入「自動頭燈」與「車頭燈熄火未關警示蜂鳴器」，座艙內換上更好握的「三幅式方向盤」、更好坐的「仿皮面座椅」加上更好看的「數位液晶式儀錶」。最重要的安全方面，穩發一廂半全面升級「ESC車身動態穩定系統」、「ABS防鎖死剎車系統」、「超速警示系統」。
DFSK 穩發商用車一次帶來兩款升級小貨車，金穩發 S2.5t 載重與動力均領先同級貨車，改款後更能載也更有力，便利配備也升級，不到 50 萬即可入主；穩發一廂半升級歐六排放更乾淨，安全與配備大幅提昇，1.2 升引擎更是省油省稅，提供長、短兩種鐵床選擇，現正推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買穩發商用車全車系，舊換新再省 5 萬，最低 39.7 萬元起；購買雙廂大穩發 S2.5t 加碼贈送「車內空氣清新機」；全車系本月訂車再送價值 10,000 元配件（配件折抵依經銷商配件為主。）