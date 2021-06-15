訴來台多年坎坷命運　菲律賓外籍配偶曝傷心往事

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沒想到，嫁來台灣後，沒有她想得這麼美好。一開始來台灣努力融入生活和顧家庭，嫁來台灣多年後，她才輾轉得知她先生並沒有結婚的人生規劃，是他的父親要求他結婚。他認為我破壞了他的人生。「當下我對婚姻的期待破滅了，但我感謝上帝在921地震的那一晚奇蹟似拯救了我和我的女兒；我也感謝我的丈夫，因為他，我成為了一個更堅強的人。」
回述921大地震那晚，兩人才剛結婚，因為先生工作的緣故而住在北部。剛開始小莉和先生住在工地的貨櫃屋中，整個環境只有我一個女的，生活不太方便。後來女兒出生後，才在台北租一間公寓，住在六樓。先生常常一兩個禮拜，甚至一個月才回家一次。「我們住的公寓就是受地震災害的其中一棟。地震發生前的晚上，不知甚麼緣故，大樓停電。我帶著小嬰兒在家，心情很緊張，因此出門，到附近另一位新住民朋友家，她先生也因工作不在家。那晚我就住在她家。半夜發生地震。我們急忙衝出門，跑到外面的空地上。一片漆黑之中，我們兩人互相鼓勵。完全不知道我住的公寓和隔壁的大樓已嚴重受損。」小莉想起這劫後餘生的故事，仍心有餘悸，但更令她印象深刻的是，當她朋友的先生從工地趕回家，看到太太安全，高興地抱著她，也謝謝小莉的陪伴，因為她當時正懷孕。「當下我很羨慕我的朋友，因為她先生很關心她。聽到地震，立刻趕回家。我先生是在警局通知他要尋找我時才回來。」小莉說。
經歷這件事後，小莉又懷孕，卻被先生帶去墮胎，完全沒有問她的意見。小莉感到傷心，但也沒辦法。後來她又懷孕，且醫生說是雙胞胎，她想生下來。「我就打電話向我的公公求救；他禁止我先生墮胎的想法。」除了歷經墮胎風波，小莉還沒辦法回家鄉奔喪。「生下雙胞胎之後半年，我收到菲律賓父親過世的消息。我無法回去參加喪禮，因為先生說沒有錢。」直至孩子稍長之後，為了自己和孩子的生活費，小莉開始外出工作。十五年後，小莉才又再次回到菲律賓探望家人，然而多年歲月早已過去。
目前的她，已在台灣24年以上，並且積極參與中華民國台灣基督教信義會滿州教會的活動，是名虔誠的基督徒。小莉生性開朗，雖然遭遇這麼多事情，仍然堅定信仰，認真過好每一天。談及在台灣喜歡的食物，她表示不管吃什麼都覺得美味。「台灣的食物很豐富、很好吃。我都很喜歡。來自食物缺乏的家庭，能有豐富多樣的食物可吃，我覺得很感恩。」當問到她疫情帶來的生活變化，她說：「因為照顧孩子們的生活需要，我每天做兩份工作。但疫情發生後，收入減少。面對每月的帳單和費用，我就很緊張。希望疫情趕快過去，生活能恢復正常。」
根據台灣官方統計，台灣有近100萬的「新住民」（即新移民）和新住民子女。 2019年底，從中國大陸、越南等地移民台灣的新住民接近54萬人，90%以上為女性，並孕育約40萬名後代。新住民總數已佔台灣總人口3%以上。
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