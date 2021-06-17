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BMW對氫能源技術仍未棄守，i Hydrogen NEXT測試車即刻路試!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-17 08:25:20

BMW多年前與Toyota共同達成氫燃料電池的合作協議，而研究成績也逐漸開花結果，最近BMW便打算在歐洲各地進行新一代氫能源車的路試，若測試順利最快將在2022年邁入量產。

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約莫15年前在油電車尚未普及的年代，BMW為了提前跨入新能源車領域曾少量生產100部使用氫燃料的7系列，雖然環保不過氫汽車在燃料消耗上比燃油車高出許多，同時車尾的儲氫設備也相當笨重且無足夠的加氫站，因此這個計畫也在油電車漸漸盛行後遭到擱置，不過最近BMW打算捲土重來，去年曾發表一款以X5為基礎的i Hydrogen NEXT氫能源概念車，透過氫燃料的化學反應產生電力來供給兩具電動馬達所需，如此一來便不需儲存大量氫氣作為燃料進而降低車重及存放空間，也大幅增加氫汽車的生存空間讓這類對環境近乎零汙染的產品有機會在市場奪得一席之地。

為了開拓氫能源車款的市場版圖，BMW最近已著手在歐洲各地進行密集路試，藉由研究燃料電池在一般使用狀態的性能表現，並找出與電能系統搭配上的缺失並加以優化，而這套系統不僅限用於純電車款，也可作為燃油車、混合動力車的動力輔助方案；測試車i Hydrogen NEXT在性能表現上擁有374匹最大馬力，強勁的輸出一點也不輸傳統多缸渦輪車，裝載一組可承受700 bar壓力的儲存桶，氫氣存放量為6公斤，充填時間僅需3分鐘上下，對比傳統的加油時間已相去不遠，若測試順利則最快將在2022年少批生產試試水溫。

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