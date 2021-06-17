▲ 直上 1.0T 還是 1.4L 就好？Kia Stonic 1.4 驚艷版試駕結果告訴你

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同樣的俐落造型，反映在精緻的虎鼻式水箱罩、4140mm 緊湊車長，以及辨識度挺高的頭尾燈造型上，Stonic 的設計美學讓手持相機捕捉其倩影的自己完全買單，不過因版本的差異，Stonic 1.4 驚艷版少了先前 Stonic 1.0T 驚艷版的雙采車色、輪圈也從雙色 16 吋降至單色 15 吋，這兩項造型面的調整，對於一款主打年輕族群、主張個性動感的 CUV 而言，確實有著明顯的打折效果。如同近年來的時尚潮流文化，少了撞色與顯眼 Logo，吸睛與勸敗的能力，似乎就沒這麼強烈。
若再仔細比對，可以發現 Stonic 1.4 驚艷版頭尾燈皆不再是 LED 規格，但也因此多了前後霧燈的配置，不過為了彌補照明科技的差距，特地加裝了 SBL 轉向輔助照明，透過頭燈內側輔助燈光於轉向時照亮彎道內側暗處，增加照明廣度，無疑也是增加主動安全性。
座艙內的配備豐富性幾乎與 Stonic 1.0T 驚艷版相同，幾個特色配備如儀表板中的 4.2 吋彩色旅程電腦、中控台上方的 8 吋多媒體影音觸控系統、單區自動恆溫空調、Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統、Smart Key 智慧感應行遙控鑰匙、鋼琴烤漆內裝飾板、無線充電板（提供給優先下訂車主的優惠套件）、無線 Apple CarPlay / Android Auto 智慧型手機整合系統等無一漏缺，「唯二」少的配備就是 ISG 怠速熄火系統與 Drive Mode 可變行車駕馭系統，前者對於多數買家應該無關痛癢，畢竟以當前多數駕駛者用車習慣，也僅是上車直接關閉的功能，但至於後者對於動力輸出感受的差異，可就較為有感了。
雖然排氣量從先前的 998c.c. 提升到了 1368c.c.，但因為少了渦輪增壓系統的加持，變速箱也從 7 速雙離合器自手排改成了 6 速手自排系統，馬力與扭力直接砍了 20ps 與 6.8kgm，一五一十的反應在你踩下油門的當下，猶如過往國產中型房車 1.6L 自然進氣的「斯文」力道，縱使油門一下時會有瞬間輕快的感受，但隨著油門開度漸深，但卻沒有同步反應在加速感的提升，如此不夠線性的加速感，應該是在駕駛 Stonic 1.4 驚艷版上最可惜的一環。
特別是試駕當天，從台北內湖一路開至台中，沿途高速公路的行駛環境，雖然加速至道路最高速限不成問題，但若遭遇如長上坡、或是切至內側車道欲超車時，在相同檔位時深踩油門往往不足以對應此動力需求，而是需要切換至手排變速系統以手動降檔會來得迅速與即時許多，但代價就是高轉時引擎的哀嚎，以及徒增的油耗，也難怪在原廠油耗的數據中，1.0T 版本動力輸出雖高，但卻可達 19.9km/L 的油耗成績，而 1.4L 則僅有 14.7km/L。或許要提升 1.4L 版本的動力活潑性與油耗表現，加入 Drive Mode 可變行車駕馭系統是個解方，但如此一來水漲船高的售價，似乎也就喪失其入門車款定位的意義了。
雖然動力表現太為客氣，但絲毫不減其優異的底盤設定。近年來，對於韓系品牌的底盤功力始終讚譽有加，沒有部分日系車款那種過於舒適設定，但又不至於像是部分歐系車款過於硬朗、在台灣路面品質總有水土不服的情形，在舒適與運動兼可以取得極佳平衡的設定，在 Stonic 1.4 驚艷版上可沒有因較具親和力的售價而有任何一點犧牲，甚至更可以獲得平價法系車款的美名（法系車的懸吊調校功力，應該不用再贅述了吧？）。
前麥花臣、後扭力樑的配置，看似再簡單不過的架構，但透過優異的設定，不僅有效的過濾道路震動，在直線與彎道的穩定性抑制方面也可圈可點，尤其在車身重心轉移時的晃動更是控制得當，不過有過多的擺動與起伏。在最簡單的機械結構中做出最佳的設定，底盤功力，就是在此展現。
此外，Stonic 於改款後全車系標配了 Drive Wise 智慧安全輔助系統，給予了Level 2 自動駕駛等級的主動安全科技，更可說是此 CUV 級距最為佛心的車款代表。雖然品牌仍無法與日歐系車款同場比擬，空間表現也可能淪為對手攻擊之點，但在年輕與質感的框架中，給予最具誠意的配備與價格，透過 1.0T 與 1.4L 兩車型的試駕，應該是可以確定給予的正向鼓勵。
但問題來了，到底要選擇 1.4L 車型的便宜優勢，還是要直接攻上 1.0T 車型的頂點？若你是個開車過程只求順暢，跟著多數車流速度就好的慢郎中，油門深度也鮮少有踩過一半以上，那 1.4L 車型就足敷所需，但若你跟我一樣是個急驚風，想把道路使用效率「最大化」，那誠心建議，1.0T 車款才會更適合你！