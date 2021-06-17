牛排怎麽煎才不縮水？飯店大廚揭最大秘訣：用到位才行
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香，而近日就有網友在網路上表示疑惑「為什麼牛排煎完之後都會縮水超多？」沒想到就有飯店大廚揭露了防止這樣的最大秘訣，直言「要用到位才行」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 11:29:28
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上表示「最近好愛吃牛排，不知道為啥牛肉煮完都縮水超多，很怕是有問題的肉」，沒想到這個擔憂卻被中國大陸的飯店大廚《牛娃成長記沙沙》點出了「煎牛排」的秘訣，「用的牛肉要好、用的烹飪工具要準確、用的油要搭配、用的火候要到位」，更點出了「煎牛排不會縮水」的原因。
《牛娃成長記沙沙》指出，牛排分「菲利牛排」、「肋眼牛排」、「西冷牛排」、「T骨牛排」，而各款各式的牛排煎法也不同，家中通常都是只有平底鍋，用平底鍋煎牛排的話，那麽就要把牛排的厚度控制在2-2.5cm了，因為這個厚度的牛排，就是平底鍋的最大穿透能力了，而煎牛排用的油則是需要「沸點高」的油，最後在煎牛排的時候，「食鹽」是最好的調料，「而且在放鹽的時候，也要等到牛排煎熟了在放，因為要是提前放鹽的話，那麽就會使牛排過度縮水了，而牛肉只要過度縮水了，就會導致肉質變緊，而牛排只要肉質變緊了，那麽吃起來也就不怎麽好吃了」。
最後《牛娃成長記沙沙》也提醒「牛排煎好以後，不要馬上就切開，因為要是馬上切開的話，那麽牛排的肉汁就會流失不少，應該過幾分鐘再切開」。（編輯：王柏文）