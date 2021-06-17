特企／美女前主播王薇買房攻略「房產星叫室」大公開

對上班族而言，買房似乎是一件人生中難以完成的夢想，但事實上只要做好理財規畫，看準時機進場購屋，善用銀行融資貸款的機制，買房轉租再逢高出售，就可讓小資女變成擁有數家房產的包租婆，前電視台主播、綠薇生活有限公司執行長王薇，也在Podcast「房產星叫室」分享自己的買房攻略及致勝密技。





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「房產星叫室」是由富比士網路科技公司製播，搭配全台最熱門的新興媒體平台Podcast ，用隨時播放廣播與影音型態，成為台灣最具效果，最有影響力的廣播新興媒體，每集的節目都讓聽眾驚聲尖叫、收獲滿滿。





房產星叫室16集邀請了綠薇生活有限公司執行長王薇來分享她的房產投資經驗，她曾在電視新聞台擔任主播、採訪中心主管等，目前任綠薇生活有限公司執行長，公司的洗髮精系列產品，也成功捉住「宅經濟」的商機，成為知名的品牌。





王薇說，她會花錢買房子，喜歡對就買，且要用以小換大的魔法；2010年她買入第一間位於台北市南京東路的房子，之後再用房產到銀行融資貸款，取得資金後買入第二間房，原本的房子則出租，收取租金做有效的投資。





她表示，當年首次購買的房子以20多萬元買入、40萬元賣出，之後她用房產融資及看準未來發展的區段，例如基隆、新北市五股、新竹等地區，在低點進場購屋，讓有限的現金資源活化利用，成功買下多間房產、聰明理財。





值得一提的是，「房產星叫室」這集為感謝「Ageless無齡狀態」贊助，特別推出抽獎好禮的活動，讓在家防疫不孤單；獎品為「髮蔓濃®氧髮活齡素洗髮精」1/兩名，活動時間：6/9-7/6；7/7開獎公布在留言處。



