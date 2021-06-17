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照食譜炒焦黃色！起鍋慘變「暗黑料理」　真面目嚇壞全場

▲有網友分享，他按照食譜的步驟做菜，沒想到最後變成「暗黑料理」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，他按照食譜的步驟做菜，沒想到最後變成「暗黑料理」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 16:03:34

全國三級警戒延長至6月28日，各縣市也全面禁止餐廳內用，導致許多民眾選擇在自家開伙，有人因此練就出精湛廚藝，但也有人製造出暗黑料理。近日，就有網友分享，他按照食譜的步驟做菜，沒想到卻炒出一盤「暗黑料理」，讓他相當傻眼，貼文一出，網友都瘋狂猜「他到底在炒什麼？」

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原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，並表示自己按照食譜的步驟做，「大火炒至焦黃色就可以起鍋呈盤」，結果他炒出來竟是一盤「黑色」的料理，只見照片中的料理，已經焦黑到讓人辨認不出是什麼食物，讓他傻眼直呼「怎麼會變這樣？」

▲網友們都好奇這盤料理的原型，也忍不住開玩笑說「這火場拖出來吧」。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲網友們都好奇這盤料理的原型，也忍不住開玩笑說「這火場拖出來吧」。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
許多網友看完也十分驚訝，同時好奇料理的原型，「請問他生前是什麼？」、「我以為是蜜餞勒」、「可以讓我看一眼食物的原型嗎」、「先別管有沒有焦黃色，我只想知道這盤原本是什麼？」、「這是火化後的顏色…」、「笑死，到底是什麼啦」、「我完全觀落陰不到它生前的模樣」、「這是從火場拖出來的吧」、「已經有焦了，差黃色就全部成功了」。

沒想到的是，真的有網友成功猜到答案，這盤料理就是「三杯雞」，「根據我這一點點不專業的知識判斷，這應該是一份三杯雞或可樂雞翅的東西吧」、「我好像看懂了…這是一盤雞肉」、「這是三杯雞吧」、「感覺有點像三杯雞！」、「哈哈哈這隻雞是被火化了嗎」、「這真的是雞肉嗎？不要騙我喔？我有看過雞唷」。（編輯：許智超）

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