Mazda加緊推動新能源車研發腳步，發表SKYACTIV EV Scalable Architecture模組平台

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Mazda在2018年「"Zoom-Zoom" 永續發展宣言 2030」中宣布將在2030年前達到碳中和的目標，因此近幾年大力推動混合動力及純電車款的開發作業，屆時將達到100%電氣化，其中囊括25%的純電車款，不過短期目標先設定在2025年前推出至少5款Plug-in Hybrid及3款純電車型，而昨日的線上說明會也宣布與Denso成立電動車研發公司，將以SKYACTIV EV Scalable Architecture電動車模組化平台作為未來純電車型的開發架構，最快2025年便會推出首款以該平台為基礎的電動車產品。
油電車部分將導入Toyota的油電技術，並會推出以轉子引擎作為電力補充的增程車型，另外說明會上也公布了最新"Mazda Co-Pilot Concept"半自動駕駛輔助技術，最大重點在於強化監控駕駛者的生理狀態，若偵測到駕駛者身體不適時，車輛便會主動將車輛停靠路肩並撥打緊急電話，藉以達到無事故的最終目標，最快在2022年便會推出該系統的1.0版本於旗下產品；另外通訊服務部分也和Suzuki、Subaru、Daihatsu、Toyota共同制定下一代的車載通信協定，藉由通信標準化來推動更全面的互聯網服務。