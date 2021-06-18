首度推出油電版！Honda 全新 Fit 預接單價 76.9/86.9 萬
Honda Taiwan 選擇於今日（6/18）正式宣告全新世代 Fit 接單消息，除了基本款 1.5L 汽油動力車型以外，更首度推出 e:HEV 油電動力車型。預接單價 1.5L 汽油版價格新台幣 76.9 萬元整，1.5 e:HEV 油電版價格為新台幣 86.9 萬元整，上市後正式售價與預約售價間差額將採多退少不補原則；上市前先入主可免費升級「五年不限里程延長保固」、「2 萬公里免費定保」等優惠。
2GameSome - 有車賞
2021-06-18 13:25:00
預計 9 月採線上正式媒體發表，全國據點自即日起正式展開預約訂購的全新 Fit，同樣採取台灣現地生產模式，並以過去所奠定的功能性優勢為基礎，融合「擴大生活可能性喜悅」等觀點；本次改款將以實用機能為內涵，簡約設計為語彙，打造革新的「舒適性」及「美感」。 全新 Fit 將以「用之美」之觀點為全新商品開發概念，以劃時代「移動簡約美學」全新觀點，演繹機能之美；秉持減法哲學，捨棄多餘裝飾，傳遞「Less，but better」的概念。
全新 Fit 新增 Honda 次世代電動化技術 e:TECHNOLOGY 所開發的先進 i-MMD 雙電動機的e:HEV 油電混合動力系統。
融合四大舒適元素 全新Fit創造獨特舒適自在體驗
全新 Fit 不僅具備 Honda 獨有的「車室空間極大化，機械空間極小化- Man Maximum Machine Minimum」思想，實現寬敞舒適空間，更開創「四大舒適感」架構設計。
- 全新 Fit 致力於消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整 A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及 TFT 彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。
- 全新 Fit 採高質感體感紓壓 G-frame 皮布雙織座椅，椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可享用「乘坐的舒適」。
- 考量到全員的便利舒適，全新 Fit 搭載 Honda 專利、變化多端的 Ultra Seat 多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機 / USB / 藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結（Apple CarPlay / Android Auto）；搭載「EPB 電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備，創造出「用的舒適」。
- 全新 Fit 標配 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統、四輪碟煞、搭配進化之懸吊及轉向系統，此外，e:HEV 油電版本引擎效率高，鋰電池壽命長效率高，中低速行駛時以鋰電池搭配引擎發電供應電力，驅動具備 2.4L 汽油引擎水準扭力的電動機帶動車輛行駛；高速時，讓處於內燃機效率峰值的引擎直接驅動，兼具電動車性能及汽油車的便利性，創造出「駕馭的舒適」。
全新 Fit 搭載 Honda SENSING 等 27 項主被動安全系統
全新 Fit 承襲 Honda 獨創的 G-CON 技術，及 ACE 鋼骨結構車體先進相容工程結構，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。
全新 Fit 更標配 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統為首等 27 項主被動安全系統，盡可能體現「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力，實現完整的安全防護以及全方位對人友善的安全設計理念。
把握便宜最後機會 現行款 Fit 是便宜最佳入手時機
由於新動力科技與安全配備的升級，全新 Fit 雖然仍採國產生產，但相較於現行款的 66.9 / 69.9 萬售價明顯水漲船高，若想要趁便宜入手最後末批現行款Fit消費者，可要把握時間，即日起至 9 月份，都是最後入手的好時機。