▲ 首度推出油電版！Honda 全新 Fit 預接單價 76.9/86.9 萬

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Honda Taiwan 正式宣告全新世代 Fit 即日開始預接單，正式上市時間落在今年 9 月。

× Honda Taiwan 正式宣告全新世代 Fit 即日開始預接單，正式上市時間落在今年 9 月。

全新 Fit 首度推出油電版本，預接單價 1.5L 汽油版新台幣 76.9 萬元，1.5 e:HEV 油電版新台幣 86.9 萬元。

× 全新 Fit 首度推出油電版本，預接單價 1.5L 汽油版新台幣 76.9 萬元，1.5 e:HEV 油電版新台幣 86.9 萬元。

全新 Fit 致力於消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整 A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及 TFT 彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。 全新 Fit 採高質感體感紓壓 G-frame 皮布雙織座椅，椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可享用「乘坐的舒適」。 考量到全員的便利舒適，全新 Fit 搭載 Honda 專利、變化多端的 Ultra Seat 多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機 / USB / 藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結（Apple CarPlay / Android Auto）；搭載「EPB 電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備，創造出「用的舒適」。 全新 Fit 標配 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統、 四 輪碟煞、搭配進化之懸吊及轉向系統，此外，e:HEV 油電版本引擎效率高，鋰電池壽命長效率高，中低速行駛時以鋰電池搭配引擎發電供應電力，驅動具備 2.4L 汽油引擎水準扭力的電動機帶動車輛行駛；高速時，讓處於內燃機效率峰值的引擎直接驅動，兼具電動車性能及汽油車的便利性，創造出「駕馭的舒適」。

中控台搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機 / USB / 藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結（Apple CarPlay / Android Auto）。

× 中控台搭載 8 吋觸控式音響主機，內建收音機 / USB / 藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結（Apple CarPlay / Android Auto）。

全新 Fit 搭載 Honda 專利、變化多端的 Ultra Seat 多功能變化座椅。

× 全新 Fit 搭載 Honda 專利、變化多端的 Ultra Seat 多功能變化座椅。

彈性 U 模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）。

× 彈性 U 模式（後座椅 6 / 4 分離傾倒打平）。

增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊）。

× 增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊）。

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全新 Fit 承襲 Honda 獨創的 G-CON 技術，及 ACE 鋼骨結構車體先進相容工程結構，以廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，在車體前端採用衝擊緩和的構造，善盡保護行人安全的責任。





全新 Fit 更標配 Honda SENSING 智慧安全主動防護系統為首等 27 項主被動安全系統，盡可能體現「提昇自我保護能力」、「減低對方車輛的傷害」、「減低對路人的傷害」的努力，實現完整的安全防護以及全方位對人友善的安全設計理念。





全新 Fit 首波廣宣圖像，強調簡約設計美學。

× 全新 Fit 首波廣宣圖像，強調簡約設計美學。

全新 Fit 兩車型主要配備表格，相較於過去世代主要在於安全與動力科技的進化，也是價格上漲的主要原因。

× 全新 Fit 兩車型主要配備表格，相較於過去世代主要在於安全與動力科技的進化，也是價格上漲的主要原因。

全新 Fit 造型與當前世代有著相當大的差異化。

× 全新 Fit 造型與當前世代有著相當大的差異化。

把握便宜最後機會 現行款 Fit 是便宜最佳入手時機





由於新動力科技與安全配備的升級，全新 Fit 雖然仍採國產生產，但相較於現行款的 66.9 / 69.9 萬售價明顯水漲船高，若想要趁便宜入手最後末批現行款Fit消費者，可要把握時間，即日起至 9 月份，都是最後入手的好時機。





相較於即將發表的全新 Fit，現行 Fit 有著價格上的優勢，想要搶便宜入手的預算型買家今年 9 月底前為最後機會。