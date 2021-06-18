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Volvo 高規格防疫 打造安心賞車環境

▲ Volvo 高規格防疫 打造安心賞車環境
▲ Volvo 高規格防疫 打造安心賞車環境

2GameSome - 有車賞

2021-06-18 13:55:01

自 2020 年初新冠肺炎疫情爆發，Volvo 制定嚴謹的展間防疫措施，守護消費者與前線工作人員安全。隨今年本土疫情升溫後，Volvo 憑藉去年防疫經驗，將展間防疫規格再提升，包含接待人員個人防疫裝備、展示中心及服務廠等公共區域加強消毒頻率、試乘車與待交車定時檢查並清潔消毒外，另提供線上到府試乘賞車及預約到府取車保養等服務，以最高防疫規格確保顧客健康安全無虞。

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為體貼每一位前往 Volvo 的消費者都能自在賞車，即日起將實施以下防疫服務：

  • 車輛防疫措施
展示車輛：每 2 小時或賞車後 15 分鐘內進行清潔消毒，並使用 Volvo紫外線 LED 殺菌光車室清淨機消毒車室環境，並於每天開店、12：00 與 17：00 進行車室臭氧消毒殺菌作業。

試乘車輛：每車配置口罩一盒，出車前進行臭氧消毒殺菌作業，每 2 小時或賞車後15分鐘內進行清潔消毒，並使用 Volvo紫外線 LED 殺菌光車室清淨機與手持式抗菌機消毒車室環境。

代步車：出廠前全車進行臭氧消毒殺菌作業，回廠後於歸還 15 分鐘內進行清潔消毒，並使用 Volvo紫外線 LED 殺菌光車室清淨機消毒車室環境。

代交付新車與保修車輛：交車前進行臭氧消毒殺菌作業，並提供一次性不織布鑰匙保護套保障顧客健康權益。

每 2 小時或賞車後 15 分鐘內進行清潔消毒，並於每天開店、12：00 與 17：00 進行車室臭氧消毒殺菌作業。
每 2 小時或賞車後 15 分鐘內進行清潔消毒，並於每天開店、12：00 與 17：00 進行車室臭氧消毒殺菌作業。
所有試乘車、展示車、代步車皆定時或於賞車後進行車室內部清潔與消毒，並使用 VOLVO 紫外線 LED 殺菌光車室清淨機消毒車室環境。
所有試乘車、展示車、代步車皆定時或於賞車後進行車室內部清潔與消毒，並使用 VOLVO 紫外線 LED 殺菌光車室清淨機消毒車室環境。
二、展示中心及工作人員防疫措施

展示中心：全面實施實聯制。服務櫃檯、洽談區、客休區、吧檯區至洗手間，固定每 2 小時清潔消毒乙次，使用後 15 分鐘內完成清消並陳設消毒告示牌。前台備有標準醫療用口罩與醫用防護手套提供來店貴賓使用。

客休區：採梅花座安排，並以「請保持 1.5 公尺社交防疫距離」告示卡間隔通告顧客配合。

兒童遊戲區：為避免孩童交叉傳染之可能性，兒童遊戲區將暫停開放。

銷售人員：員工每日執行自主健康管理，現場值班人員配戴 N95 口罩、防飛沫面罩與一次性醫療手套；若有試駕或交車，有車內談話需求，銷售顧問將戴上 3M 6800 全防護面罩。

服務人員：員工每日執行自主健康管理，現場人員配戴口罩、防飛沫面罩與一次性醫療手套。

現場值班人員配戴 N95 口罩、防飛沫面罩與一次性醫療手套；若有試駕或交車，有車內談話需求，銷售顧問將戴上3M 6800 全防護面罩。
現場值班人員配戴 N95 口罩、防飛沫面罩與一次性醫療手套；若有試駕或交車，有車內談話需求，銷售顧問將戴上3M 6800 全防護面罩。
廠車輛櫃檯備有標準醫療用口罩與醫用防護手套供來店貴賓使用，車輛將罩上一次性方向盤、排檔座及座椅三件保護套，並將車鑰匙裝入一次性防護袋。
廠車輛櫃檯備有標準醫療用口罩與醫用防護手套供來店貴賓使用，車輛將罩上一次性方向盤、排檔座及座椅三件保護套，並將車鑰匙裝入一次性防護袋。
三、保養服務區及工作人員防疫措施

服務與接待人員：員工每日執行自主健康管理，現場值班人員配戴 N95 口罩、防飛沫面罩與一次性醫療手套。同時將協助到廠客戶測量體溫、手部消毒與實聯制登記。

技師：員工每日執行自主健康管理，為方便檢視車況，將配戴一般醫療口罩與護目鏡，並採分流值班，避免人員群聚。

進廠車輛：櫃檯備有標準醫療用口罩與醫用防護手套供來店貴賓使用。為方便貴賓填寫資料，將贈送品牌原子筆乙支。進廠車輛將罩上一次性方向盤、排檔座及座椅三件保護套，並將車鑰匙裝入一次性防護袋。

四、試駕體驗防疫措施

試駕時，銷售顧問將全程戴上 3M 6800 全防護面罩進行解說，並為試駕貴賓準備標準醫療用口罩及醫用防護手套。為方便貴賓填寫表格，銷售顧問將贈送品牌原子筆乙支。

五、防疫期間到府賞車、到府取送車服務

為體貼疫情期間不方便出門的貴賓，Volvo 特別安排線上預約到府賞車體驗活動與維修取送車服務。消費者只需利用 Volvo Car Taiwan 粉絲專頁發佈的線上預約連結，便有專人主動聯繫，並將消毒完畢的試乘車開至府上進行賞車體驗。

維修取送車服務只需在預訂入廠日前 2天(最多 14 天) 向 Volvo服務廠預約保養或維修，即可享有貼心的到府取送車服務 (單程距離限 15 公里)，所有到府接送車的工作人員將著用一次性不織布防護衣與隔離面罩，流程皆進行完整且高規格消毒清潔作業，敬請多加利用，如欲瞭解更多防疫服務，請撥打 Volvo免付費服務專線：0800-406-080 洽詢，或前往 Volvo官方粉絲團：https://www.facebook.com/volvocarstw/。

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您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

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14.47%85.53%
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您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
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不可能，假期剛過說不定再爆發
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前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
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54.5%45.5%
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指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

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