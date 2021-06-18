▲ 救護車領導品牌 福斯商旅「乘載希望專案」攜手相挺

全台進入三級警戒狀態以來，除了全台民眾自發性配合各項防疫措施，各個堅守在崗位的防疫、醫護與救護人員，更是站在前線捍衛大家生命健康安全。尤其，肩負著確診病患接駁、移動的救護人員，在本土疫情大量爆發時更是疲於奔命。本著福斯集團#WeNotMe精神，福斯商旅全國經銷夥伴攜手推出「乘載希望專案」，一起熱血守護醫護團結抗疫。
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2021-06-18 13:55:01
乘載希望 守護第一線救援能量COVID-19新冠肺炎疫情於5月在本土爆發、全台進入三級警戒狀態。一下子大量湧現的本土確診病患，不僅對醫院的病床數量與醫療照護能量是重大考驗，肩負起確診病患接送功能的救護人員更是疲於奔命。一趟又一趟的任務，不僅身著全套防護衣的救護人員無法休息，一起出任務的救護車更是面對一趟趟宛如耐久賽的嚴苛考驗。為提供第一線救護人員的最佳後盾，也讓救護人員每一趟出勤都能安心又安全，福斯商旅本著福斯集團#WeNotMe精神，由全國經銷商攜手推出「乘載希望專案」，與醫護、救護共同團結抗疫。
福斯商旅救護車 可享免費保養與全車健檢
身為台灣救護車市場領導品牌，這次由全國經銷夥伴共同推出的「乘載希望專案」，對象主要鎖定全台福斯商旅救護車款。自即日起至7月31日為止，所有福斯商旅救護車凡前往福斯商旅授權經銷商暨服務廠，都可以免費享有原廠規格之單次基礎換油保養及冷氣濾芯更換，並提供全車健檢服務。
福斯商旅與全國經銷夥伴期望能夠在疫情嚴峻的當下，扮演醫護與救護人員最堅強的後盾，讓救護人員可以專注且安心於每一趟出勤，在最短時間內給予最多的醫療救援。福斯商旅及全體經銷商本著福斯集團#WeNotMe精神推出「乘載希望專案」，除了向第一線救護人員致上最高敬意，也期盼藉此團結抗疫，攜手走過這段最艱辛的時刻。
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