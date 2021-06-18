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VW Golf 8 GTI 售價 173.3 萬公布！45 輛熱血魅力限定版 169.8 萬開抽

▲ VW Golf 8 GTI 售價 173.3 萬公布！45 輛熱血魅力限定版 169.8 萬開抽
▲ VW Golf 8 GTI 售價 173.3 萬公布！45 輛熱血魅力限定版 169.8 萬開抽

2GameSome - 有車賞

2021-06-18 15:55:00

台灣福斯汽車於今日（6/18）搶先推出 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版線上抽籤預購，建議售價 173.3 萬，特別回饋以 GTI 忠誠車主價 169.8 萬、限量 45 台且需符合條件資格方能進行線上登記，將於 7 月 1 日公布 GTI 首批幸運車主名單。

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Golf 8 GTI 電控全面升級，強化轉向反應以動態齒比轉向輔助系統結合全新軟體演算法，再加上齒棒變化，方向盤轉動左右死點較 Golf 8 的 2.75 圈減到 2.1 圈，有效優化轉向反應和指向性。同時更重要的是首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，其整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，其中 DCC 主動式底盤控制系統為 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版的獨家標配。

Golf 8 GTI熱血魅力限定版獨家標配DCC主動式底盤控制系統，完整釋放GTI熱血鋼砲的操控本格。
Golf 8 GTI熱血魅力限定版獨家標配DCC主動式底盤控制系統，完整釋放GTI熱血鋼砲的操控本格。
Golf 8 GTI 結構本體同具進化，懸吊系統大幅變革減重，前懸吊具備重新設計的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套，且採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，而後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座，再加上全新避震器與上座軸承，相較於第七代 GTI，第八代 GTI 在整體懸吊彈簧回彈效率，前軸和後軸分別提升 5% 和 15%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm 的強悍性能，展現 0-100 km/h 加速 6.3 秒實力。

Golf 8 GTI 新增具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，提升操控及循跡穩定。
Golf 8 GTI 新增具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，提升操控及循跡穩定。
安全防護方面，Golf 8 GTI 搭載 Level 2 等級的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，其中 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間提升至 10 秒，且首度新增道路虛擬實境顯示功能，啟動 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中，協助駕駛清楚掌握周遭車況、降低事故風險。

Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時首度新增道路虛擬實境顯示功能，協助駕駛清楚掌握周遭車況。
Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時首度新增道路虛擬實境顯示功能，協助駕駛清楚掌握周遭車況。
Golf 8 GTI 另一大特色為先進數位化座艙，內裝除了蘊含各式 GTI 專屬配備，包含 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，同時首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附電動調整功能，而10.25 吋GTI專屬全邏輯數位化儀表及全新10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等專業資訊。

Golf 8 GTI 擁有 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表及全新 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）。
Golf 8 GTI 擁有 10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表及全新 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）。
10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表擁有 GTI 專屬介面及功能。
10.25 吋 GTI 專屬全邏輯數位化儀表擁有 GTI 專屬介面及功能。
限額 45 台的 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及Harman Kardon 頂級環繞音響系統，HUD 抬頭顯示器（投影式）各項行車資訊直接顯示在前風擋玻璃的駕駛平視範圍，同時無須時時於道路和儀表之間調節眼睛焦距，能夠有效地避免眼睛的疲勞，提高行車的安全性與舒適性。而擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與 12 聲道的 Harman Kardon 頂級環繞音響系統，具備強勁渾厚的中低音及多種音場設定，提供駕駛直覺化行車資訊和立體音域呈現。

Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統。
台灣福斯汽車正式宣告 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版預售方案，建議售價 173.3 萬，特別回饋以 GTI 忠誠車主價 169.8 萬元，提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」和「珍珠黑」等 4 種車色選擇，其中全新車色「君臨紅」為向 1976 年第一代 GTI 的經典車色 Mars Red 致敬而設計，充滿獨特意義和紀念性，同時也是代表 GTI 熱血靈魂的經典色。

全新車色「君臨紅」為向 1976 年第一代 GTI 的經典車色 Mars Red 致敬而設計。
全新車色「君臨紅」為向 1976 年第一代 GTI 的經典車色 Mars Red 致敬而設計。
有意入主的福斯人需符合下列2點資格方能參與此次線上預購抽籤活動：

  1. 需為福斯人禮遇計畫金卡會員
  2. 且為現任 Golf GTI 車主或擁有 2  The Golf 之車主
活動線上登記時間為即日起至 6 月 29 日止，需提供車主姓名、牌照號碼和 VIN 車輛識別號碼，台灣福斯汽車預定 6 月 30 日偕同指定律師之錄影見證下進行抽籤，且於 7 月 1 日公布 45 名正取名單與 20 名備取名單，幸運車主(註)須於 7 月 2 日至 7 月 12 日期間前往所選擇之經銷據點完成簽約付訂流程（交車日期將以實際車輛到港順序及選擇車色有所不同），相關活動資訊可至台灣福斯汽車官網或洽全台 Volkswagen 授權展示中心詢問。

  • 註1. 車輛領牌人與幸運車主之身分限制適用 Volkswagen 忠誠車主之親等限制：僅限幸運得主本人、配偶或二親等以內親屬，不得將購買資格讓與他人
  • 註2：幸運車主一旦與特定經銷商完成簽約程序，即不可藉故退訂再更換其他經銷商另行簽約，否則將喪失本次預購活動購車權利。後續流程日期將彈性因應政府法規及實際情況，將由專人聯繫。
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您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.57%85.43%
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您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
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可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.13%88.88%
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前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
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