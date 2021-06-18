▲ VW Golf 8 GTI 售價 173.3 萬公布！45 輛熱血魅力限定版 169.8 萬開抽

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Golf 8 GTI 電控全面升級，強化轉向反應以動態齒比轉向輔助系統結合全新軟體演算法，再加上齒棒變化，方向盤轉動左右死點較 Golf 8 的 2.75 圈減到 2.1 圈，有效優化轉向反應和指向性。同時更重要的是首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，其整合 DCC 主動式底盤控制系統、GTI Performance 專屬前軸電子液壓式限滑差速器及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況，同時在 DCC 主動式底盤控制系統運作之下，最多每秒偵測及調整阻尼硬度達 200 次，其中 DCC 主動式底盤控制系統為 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版的獨家標配。
Golf 8 GTI 結構本體同具進化，懸吊系統大幅變革減重，前懸吊具備重新設計的橫向搖臂成襯套、彈簧與避震器止擋襯套，且採用減輕 3 公斤重量的鋁合金副車架，而後懸吊擁有重新設計的彈簧、輪架、輪軸承座，再加上全新避震器與上座軸承，相較於第七代 GTI，第八代 GTI 在整體懸吊彈簧回彈效率，前軸和後軸分別提升 5% 和 15%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 245ps 和最大扭力 37.8 kgm 的強悍性能，展現 0-100 km/h 加速 6.3 秒實力。
安全防護方面，Golf 8 GTI 搭載 Level 2 等級的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，其中 ACC 主動式固定車距巡航系統於靜止起步時間提升至 10 秒，且首度新增道路虛擬實境顯示功能，啟動 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統時，可將周圍路況以 3D 介面顯示於數位化儀表中，協助駕駛清楚掌握周遭車況、降低事故風險。
Golf 8 GTI 另一大特色為先進數位化座艙，內裝除了蘊含各式 GTI 專屬配備，包含 GTI 專屬的方向盤、蜂巢紋中控台、車門飾板和金屬踏板，同時首次導入 Vienna 真皮跑車型座椅附電動調整功能，而10.25 吋GTI專屬全邏輯數位化儀表及全新10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）擁有 GTI 專屬介面及功能，包含 G-Force／Bar 增壓值／賽道單圈計時等專業資訊。
限額 45 台的 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版升級 HUD 抬頭顯示器（投影式）及Harman Kardon 頂級環繞音響系統，HUD 抬頭顯示器（投影式）各項行車資訊直接顯示在前風擋玻璃的駕駛平視範圍，同時無須時時於道路和儀表之間調節眼睛焦距，能夠有效地避免眼睛的疲勞，提高行車的安全性與舒適性。而擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與 12 聲道的 Harman Kardon 頂級環繞音響系統，具備強勁渾厚的中低音及多種音場設定，提供駕駛直覺化行車資訊和立體音域呈現。
台灣福斯汽車正式宣告 Golf 8 GTI 熱血魅力限定版預售方案，建議售價 173.3 萬，特別回饋以 GTI 忠誠車主價 169.8 萬元，提供「君臨紅」、「冰晶白」、「星際月岩灰」和「珍珠黑」等 4 種車色選擇，其中全新車色「君臨紅」為向 1976 年第一代 GTI 的經典車色 Mars Red 致敬而設計，充滿獨特意義和紀念性，同時也是代表 GTI 熱血靈魂的經典色。
有意入主的福斯人需符合下列2點資格方能參與此次線上預購抽籤活動：
- 需為福斯人禮遇計畫金卡會員
- 且為現任 Golf GTI 車主或擁有 2 台 The Golf 之車主
- 註1. 車輛領牌人與幸運車主之身分限制適用 Volkswagen 忠誠車主之親等限制：僅限幸運得主本人、配偶或二親等以內親屬，不得將購買資格讓與他人
- 註2：幸運車主一旦與特定經銷商完成簽約程序，即不可藉故退訂再更換其他經銷商另行簽約，否則將喪失本次預購活動購車權利。後續流程日期將彈性因應政府法規及實際情況，將由專人聯繫。