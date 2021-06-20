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戴口罩如何避免皮膚不適？　皮膚科醫師教8招改善

戴口罩如何避免皮膚不適？　皮膚科醫師教8招改善
戴口罩如何避免皮膚不適？　皮膚科醫師教8招改善

健康醫療網

2021-06-20 10:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新冠肺炎本土疫情持續升溫，目前全國升級為三級防疫措施，民眾外出必須全程佩戴口罩，也停止室內5人以上，室外10人以上聚會。戴口罩亦成為民眾的日常，有些人長時間戴口罩出現臉部過敏等不適現象，該如何改善呢？

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口罩材質  是惹臉部過敏主因

醫用口罩主要可以用來防止微生物、體液及粒狀物質的傳遞，為有效阻擋有害的氣體、氣味及飛沫進入口鼻，結構上由外而內分別為防水層、過濾層及吸溼層等三層。

材質上多以不織布材料為主，而不織布成分通常都含有聚酯纖維聚乙烯或聚丙烯。皮膚科趙昭明醫師指出，一般人對聚酯纖維過敏的機率很低，但有些人屬於敏感肌膚，當口罩纖維材質或口罩摺痕處與皮膚長時間摩擦，就會引起皮膚炎；如果口罩不織布內含有游離甲醛或者是可遷移性的螢光劑，就更容易引起過敏。

正確佩戴口罩　避免皮膚問題有8

1佩戴合格醫用口罩，戴多層口罩容易增加皮膚負擔及臉部壓痕產生，且戴多層口罩而呼吸困難，將口罩拿下來換氣，反而增加風險。

2口罩耳掛彈力帶長時間掛戴會造成耳朵、耳垂掛帶處皮膚勒痛，可用凡士林膏輕塗一層再用紗布墊住耳朵再戴。

3儘量不要把口罩反覆取下及佩戴，並避免用手去摸臉以減少刺激。

4長時間戴口罩時，儘量不要上濃粧或使用太滋潤的保養品。

5口罩有破損、異味或汙損時建議立即更換，以確保隔離效果。

6一般人不需使用N95口罩，避免臉部過度密封造成溼熱紅腫，油脂增加。

7回家後儘快摘除口罩並將臉部徹底清潔乾淨。

8若佩戴口罩產生痘痘、皮膚炎及過敏情況發生，建議諮詢皮膚科醫師。

正確佩戴口罩　出現疑似症狀撥打1922

食藥署呼籲，疫情期間雖然長時間戴口罩可能會引起不適，但為了避免防疫破口，請一定要正確佩戴口罩，「開、戴、壓、密」四步驟不可少，勤用肥皂洗手，如身體不適，出現疑似症狀請先撥打防疫專線1922、聽從防疫人員指示就醫。



資料來源：健康醫療網 戴口罩如何避免皮膚不適？　皮膚科醫師教8招改善

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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