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慢飛天使1家罹新冠肺炎　臺中慈濟團隊解決治療困境

慢飛天使1家罹新冠肺炎　臺中慈濟團隊解決治療困境
慢飛天使1家罹新冠肺炎　臺中慈濟團隊解決治療困境

健康醫療網

2021-06-20 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠肺炎確診病人，不只對抗疾病，被隔離時須面對一家人被分散治療的「生離」困境。新竹轉來臺中慈濟醫院的20歲女孩小靜發病為重症，單獨被送進加護病房，轉輕症後住到隔離病房。他是特殊的慢飛天使，心智年齡只有5歲，剛到隔離病房顯得焦慮。剛開始須約束不讓小靜下床，但護理師心疼，改為陪伴，讓小靜自由在病室內活動。

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護理師沒辦法陪伴時，小靜會一直開門跑出病室要找媽媽，護理師擔心小靜跑出病室發生意外，除門把加強固定不易拉開，也裝警報器提醒。護理站同仁透過監視器看到小靜接近房門，就會立刻呼叫。

社工師知道心智才5歲的小靜終究需要陪伴、照顧，但他們一家都是確診病人，媽媽陪弟弟在其他醫院隔離治療，社工希望他們轉來陪伴、照顧小靜並且治療。但母親有糖尿病，擔心轉院後再次感染變成重症，反而兩個孩子都照顧不到。最後由胸腔內科醫師倪永倫電話詳細說明後，由社工與感管中心等團隊奔走下，終於把媽媽與弟弟轉來。

家人團聚治療　目前已恢復健康

媽媽知道女兒習慣，來的第一晚就把兩人病床靠在一起，有媽媽陪伴的小靜情緒果然穩定多了。護理師也說，小靜還是睡得不多，一醒來就盯著媽媽看，深怕媽媽又不見了。

然而，姊弟與母親三人一起隔離，不再孤單無助，媽媽陪小靜做體操，弟弟一來獲得醫師提供的iPad，除了可以上網課外，還可以看影片、玩遊戲打發時間，成了罹病遺憾中的小確幸。醫師也表示，三人情況逐步好轉，已經可以回家自主健康管理。



資料來源：健康醫療網 慢飛天使1家罹新冠肺炎　臺中慈濟團隊解決治療困境

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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