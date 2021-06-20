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居家運動 / 打擊腰間肉超有感！每天 5 動作維持迷人曲線

居家運動 / 打擊腰間肉超有感！每天 5 動作維持迷人曲線
居家運動 / 打擊腰間肉超有感！每天 5 動作維持迷人曲線

Heho健康

2021-06-20 13:01:30

宅在家裡防疫，是不是發現自己的肚子越來越有肉啦？尤其是身為久坐在電腦前辦公的上班族，自從WFH（work from home）之後，不僅缺乏運動，連飲食也可能都倚賴外送平台，導致吃進過多熱量及油脂，於是養出了一圈的腰間肉！

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每天5動作超有感瘦腹



發現自己養出一圈圈的腰腹肉時，這個時候也別急著沮喪，5 個動作只要每天做一輪，連續 21 天下來，再搭配飲食習慣的調整，就能夠看見令人滿意的成效啦！

  • 空中打水（雙腿打水 60 次）


平躺在瑜珈墊上，手肘與手掌撐地，上半身挺起，雙腳伸直在空中打水（兩腿交叉上下擺動）如游泳中的自由式打水一樣 

Tips：把專注裡放在肚子上，感受腹部在出力！ 

  • 摸腳踝（上下重複 30 次


平躺在瑜珈墊上，雙腳舉起與身體呈現 90 度，雙手往上舉去摸腳踝，或是接近腳踝也可以。上半身挺起再平躺，挺起在平躺。

Tips：用腰部力量提起上身，手摸不到腳踝沒關係，重點是肚子要用力，提起上身時撐住 3 ～5 秒。

  • 扭腰（左右扭 60 次）


採坐姿，兩腳屈膝呈 45 度，背部與地面也呈 45 度，雙手放在胸下位置，肚子用力，腰部左右扭動。

Tips：重心放在肚子上，用肚子出力扭動 

  • 挺腰（左右兩邊各 25 次）


側身，雙腿伸直拼攏，下手掌撐地，抬起腰部，上手插腰，全身成一直線，20 秒後換做另一側。

Tips：用腰部力量將身體撐起來，而不是手出力。 

  • 縮腿（來回 60 次）


手掌撐地，背部與地面也呈 45 度，雙腳舉起，往前伸直後停留 2 秒，膝蓋再往胸部方向縮回，盡量保持上身不動。

Tips：用肚子帶動腿部縮回與伸出，重點是肚子酸，而非腿酸哦！

影音內容來自《瘦肚子、瘦腰這樣做！５瘦身動作幫你打擊頑固贅肉》，影片編輯 / 彭幸茹 



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 打擊腰間肉超有感！每天 5 動作維持迷人曲線

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