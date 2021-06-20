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不少人睡覺習慣留一盞小夜燈，或是喜歡在睡前仍在滑手機、看電視，而這些人造燈光正會影響人體褪黑激素分泌，可能會使你變胖的機率提高！
根據《美國醫學會雜誌》（JAMA Internal Medicine）上，研究首次發現夜間睡眠時暴露於人造光與女性體重增加之間是有相關性，如果睡前關燈是有效可以減少女性肥胖的機會。
研究中共有找來年齡在 35 – 74 歲健康參與者，這 4 萬 3722 名的美國婦女們，模擬各種睡眠環境下可能出現的光源，包含像是街燈、小夜燈、電視、房間日光燈等，且進行 5 年的追蹤分析，結果發現燈光確實跟肥胖有關聯性。
人造光影響褪黑激素分泌！17％再增胖5公斤
研究人員指出，如果在睡前看電視、睡覺有開電燈的習慣，有高達 17％ 的機會會增加 5 公斤以上。研究者 Jackson 博士解釋：「平常人類可以適應環境，包括白天的陽光和夜晚的黑暗，但當晚上暴露在『人造光』下，可能會改變激素和其他生物過程，從而增加肥胖等健康狀況的風險。」
這樣的論點，醫學界許多專業人士也持相同看法，荷蘭萊頓大學的研究團隊任森博士表示：「人工燈光會干擾棕色脂肪的代謝，使體內脂肪聚集和肥胖，目前肥胖的流行也與產生人工光源的電視、手機等電子設備的使用頻率激增有關。」
3C產品的光源影響肥胖關鍵！開小燈變胖變憂鬱
科學家建議，睡覺時儘量保持寢室黑暗，病避免電子設備及路燈等室外光源的干擾。主要研究者帕克博士強調：「當然不健康的高熱量飲食，久坐的行為，勢必會造成肥胖的主要原因，如今這項研究突顯人造光對身體影響的重要性，也為這些會開小夜燈睡覺的女性們提供了改善健康的方法。」
事實上睡在全黑的環境中，除了對身體健康有比較好的影響外，對於心理健康也會有益處，打造一個舒適的睡眠環境也讓身體變得更加健康。
文／王芊淩 圖／何宜庭
參考文獻
Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 變胖不一定是吃出來？《JAMA》：睡前看電視、開燈睡覺增加女性肥胖機會
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