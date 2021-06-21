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牛排應該煎到幾分熟？老饕曝「2關鍵」正解：內行才知道

▲牛排因為能依照個人喜好選擇熟度，一般分為3、5、7分熟以及全熟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲牛排因為能依照個人喜好選擇熟度，一般分為3、5、7分熟以及全熟。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-21 07:47:30

牛肉的形式非常多，而常見的除了牛肉片以外就是牛排，而牛排對大的特色在於能依照個人口感喜好選擇熟度，一般分為3、5、7分熟以及全熟，深受不少饕客喜愛。近日，就有網友討論「牛肉幾分熟才是最正確的啊？」貼文引發熱烈回應。

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原PO在PTT貼文指出「不管牛肉是用哪種料理方式，每個人喜歡的熟度都不一樣，有人說5分熟才是正解，有人則是認為7分熟，當然也有少數人說是3分熟，我個人吃牛排的時候最喜歡的是5分熟，想請問大家，牛肉應該煎到幾分熟才是最正確的？」

▲一名網友在臉書提到，煎牛排究竟需不需要先解凍，同時分享自己的獨門祕訣。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友熱議牛排應該煎到幾分熟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「當然是五分熟啊」、「如果吃有鐵盤的，五分熟絕對是正解」、「鐵盤五分熟，自煮7分」、「5分有見血的才好吃」、「便宜的店要吃全熟，因為都是重組肉，高級的可接受5分」、「我是都吃5分熟」、「一般來說，有鐵盤就是五分，因為上桌還在加熱」、「超過5分熟就是蹧蹋牛排，不如拿去滷」。

另外，也有內行網友表示「看部位看品質看種類，便宜肉就熟一點，好肉就生一點，比較肥嫩的肋眼做5分，瘦的菲力做3分，A5和牛那種油花怪物，太熟會很噁爛」、「看部位，有些筋膜七分熟以上很好吃，五分根本咬不動」、「牛排店打過工，真的要看部位，筋比較多的部位都建議客人7分；菲力比較嫩就3分或者5分，內行的才知道」。（編輯：張嘉哲）

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