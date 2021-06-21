COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

飛利浦捐二千萬台幣呼吸器　支持台灣醫療量能

飛利浦捐二千萬台幣呼吸器　支持台灣醫療量能
飛利浦捐二千萬台幣呼吸器　支持台灣醫療量能

健康醫療網

2021-06-21 09:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】飛利浦捐二千萬台幣呼吸器！近期新冠肺炎疫情日益嚴峻，醫療資源面臨緊繃，飛利浦在與衛生福利部疾病管制署與新北市政府衛生局溝通並了解其需求後，宣佈將捐出共50台的呼吸治療器總價值約二千萬台幣，幫助台灣醫療院所備足量能，齊心抗疫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
飛利浦捐50台呼吸器　六月中後旬抵台

飛利浦將捐贈的50台醫療院所使用之呼吸治療器，其中20台捐贈衛福部分配予各部立醫院，另30台則捐贈予新北市政府提供新北市醫院，以支持台灣醫療院所在抗疫方面的迫切需求。目前此款新型呼吸治療器已從美國出貨，預計六月中後旬抵台，屆時將分配至全台醫療院所協助新冠肺炎患者的相關治療，以期舒緩緊繃的醫療量能需求。

捐贈呼吸器運用對象廣　降醫護調整設備頻率　預防感染風險

飛利浦大中華區總裁何國偉表示，飛利浦長期著重於擴展健康醫療科技的領導地位，致力於通過有意義的創新改善人們的健康福祉。這一策略目標在對抗疫情中尤為重要。值此疫情緊張時期，飛利浦以行動支持台灣的醫療院所對抗新冠肺炎疫情，守護台灣。

「我們希望能協助提升醫療院所之治療量能，因此所捐贈的呼吸器不但使用對象之年齡層更為廣泛外，也可用以監測新冠肺炎患者的呼吸道變化，在治療上更提高呼吸同步作用，減少醫護進出隔離病房調整設備的頻率，進而降低感染風險。飛利浦也要向所有第一線醫護人員致謝，讓我們與醫護及病患攜手同心、共同抗疫。」台灣飛利浦總經理胡孝揚補充。

飛利浦期盼捐贈此批共50台呼吸治療器，將有助於緩解強勢疫情衝擊下醫療量能大幅增長的需求，並支援台灣醫護一起對抗新冠病毒。



資料來源：健康醫療網 飛利浦捐二千萬台幣呼吸器　支持台灣醫療量能

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
90.48%9.52%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
84.21%15.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.08%60.92%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
68.04%31.96%
2021-06-20-2021-06-23
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀