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飛利浦將捐贈的50台醫療院所使用之呼吸治療器，其中20台捐贈衛福部分配予各部立醫院，另30台則捐贈予新北市政府提供新北市醫院，以支持台灣醫療院所在抗疫方面的迫切需求。目前此款新型呼吸治療器已從美國出貨，預計六月中後旬抵台，屆時將分配至全台醫療院所協助新冠肺炎患者的相關治療，以期舒緩緊繃的醫療量能需求。
捐贈呼吸器運用對象廣 降醫護調整設備頻率 預防感染風險
飛利浦大中華區總裁何國偉表示，飛利浦長期著重於擴展健康醫療科技的領導地位，致力於通過有意義的創新改善人們的健康福祉。這一策略目標在對抗疫情中尤為重要。值此疫情緊張時期，飛利浦以行動支持台灣的醫療院所對抗新冠肺炎疫情，守護台灣。
「我們希望能協助提升醫療院所之治療量能，因此所捐贈的呼吸器不但使用對象之年齡層更為廣泛外，也可用以監測新冠肺炎患者的呼吸道變化，在治療上更提高呼吸同步作用，減少醫護進出隔離病房調整設備的頻率，進而降低感染風險。飛利浦也要向所有第一線醫護人員致謝，讓我們與醫護及病患攜手同心、共同抗疫。」台灣飛利浦總經理胡孝揚補充。
飛利浦期盼捐贈此批共50台呼吸治療器，將有助於緩解強勢疫情衝擊下醫療量能大幅增長的需求，並支援台灣醫護一起對抗新冠病毒。
資料來源：健康醫療網 飛利浦捐二千萬台幣呼吸器 支持台灣醫療量能
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