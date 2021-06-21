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不捨醫護　家樂生活事業公司捐百萬面罩、護眼食品

不捨醫護　家樂生活事業公司捐百萬面罩、護眼食品
不捨醫護　家樂生活事業公司捐百萬面罩、護眼食品

健康醫療網

2021-06-21 10:01:04

【健康醫療網／記者林怡亭報導】「全民防疫，疫起加油！」疫情持續升溫，新冠肺炎肆虐全球，首當其衝的是防疫第一線的醫護人員。疫情爆發後雙和醫院承受更多來自社會內外壓力，家樂生活事業公司林宏展董事長，深表同感，自願用企業己力來抛磚引玉，除緊急採購防護面罩外，也提供生技產品來強化醫護人員的免疫力，內外聯手合力對抗病毒，所謂「為善最真，分秒必爭！」林董事長更殷盼各界伸出援手，同島一心，投入這場艱鉅的全民防疫戰。

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家樂生活事業公司挺醫護　贈百萬防護裝備、保健食品

「有您的出現、我們的愛心就會被看見！」林宏展董事長本著「公益之心、企業之為」的社會型企業，多年來熱心公益、不遺於力；本身也是社團法人中華真快樂公益服務協會的創會長，6月18日偕現任會長、知名全方位藝人張馥桂先生、輔導會長陳溫堯及團隊拜會衛生福利部雙和醫院，當日在院行政大樓前，圓滿舉行「疫起加油、相挺醫護」的物資捐贈儀式，雙和醫院行政副院長張丞圭代表接受捐贈。

▲左起：輔導會長陳溫堯、家樂生活事業公司林宏展董事長、雙和醫院行政副院長張丞圭、靚眼天使品牌總監林韡儒

家樂生活事業公司表示，本次除致贈1000份專業防護面罩外更提供500盒最新高端生技木鱉果油防疫食品，市值超過百萬，家樂生活事業公司林宏展董事長盼藉此善舉，能結合更多企業及公益團體的正能量來同心響應，凝聚大愛、不分你我。

慰問醫護辛勞　籲全民努力防疫

「我們深感不捨，隔離衣下盡是濕透的汗水，N95口罩下更是無數的勒痕，白衣天使們還需承擔複雜的情緒，壓力之大非外人所能想像。」家樂生活事業公司林宏展董事長表示，全台醫護人員仍堅定固守在崗位上，勇於付出，義無反顧，要向所有醫護人員，獻上由衷感謝，「辛苦你們了，也讓我們攜手度過這個艱難的時刻。」 

林宏展董事長向醫護喊話，疫情下，您守護病人，我們守護您。鼓勵大家一起努力，台灣加油! 



資料來源：健康醫療網 不捨醫護　家樂生活事業公司捐百萬面罩、護眼食品

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
90.48%9.52%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
84.21%15.79%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
39.08%60.92%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
68.04%31.96%
2021-06-20-2021-06-23
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