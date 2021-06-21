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「有您的出現、我們的愛心就會被看見！」林宏展董事長本著「公益之心、企業之為」的社會型企業，多年來熱心公益、不遺於力；本身也是社團法人中華真快樂公益服務協會的創會長，6月18日偕現任會長、知名全方位藝人張馥桂先生、輔導會長陳溫堯及團隊拜會衛生福利部雙和醫院，當日在院行政大樓前，圓滿舉行「疫起加油、相挺醫護」的物資捐贈儀式，雙和醫院行政副院長張丞圭代表接受捐贈。
▲左起：輔導會長陳溫堯、家樂生活事業公司林宏展董事長、雙和醫院行政副院長張丞圭、靚眼天使品牌總監林韡儒
家樂生活事業公司表示，本次除致贈1000份專業防護面罩外更提供500盒最新高端生技木鱉果油防疫食品，市值超過百萬，家樂生活事業公司林宏展董事長盼藉此善舉，能結合更多企業及公益團體的正能量來同心響應，凝聚大愛、不分你我。
慰問醫護辛勞 籲全民努力防疫
「我們深感不捨，隔離衣下盡是濕透的汗水，N95口罩下更是無數的勒痕，白衣天使們還需承擔複雜的情緒，壓力之大非外人所能想像。」家樂生活事業公司林宏展董事長表示，全台醫護人員仍堅定固守在崗位上，勇於付出，義無反顧，要向所有醫護人員，獻上由衷感謝，「辛苦你們了，也讓我們攜手度過這個艱難的時刻。」
林宏展董事長向醫護喊話，疫情下，您守護病人，我們守護您。鼓勵大家一起努力，台灣加油!
資料來源：健康醫療網 不捨醫護 家樂生活事業公司捐百萬面罩、護眼食品
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