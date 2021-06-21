【MotoGP戰報：德國站】辣個男人回來了！Marquez德國站11連勝，重返冠軍守住德國王頭銜

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本站MotoGP德國站各界都在期待Marquez有何表現，畢竟Marquez在這已連續跨級別奪下10連勝紀錄（2020年因COVID-19取消），因此大家都在看德國王是否會在本站回歸。
Marquez在練習排位賽雖有不錯成績，但最終未能取得竿位但也有第5名起跑位置，而竿位則是由Zarco取得，Quartararo為第二，A. Espargaro則在第三。起跑後Marquez就讓各界興奮成功取得領先，A. Espargaro則也成功站上第二，但很快的A. Espargaro便隨即還以顏色超過Marquez，但Marquez知道該站對他的重要性，因此沒多久就取回領先位置，但也沒因此獲得喘息空間，A. Espargaro、Quartararo、Zarco、Miller等人都在後方緊跟。
比賽來到第10圈A. Espargaro速度則開始變慢，Marquez雖獲得小幅領先但危機仍未解除，因為上一站冠軍Oliveira則超過眾人來到第二試圖追擊Marquez，甚至比賽來到後段一度追到差距不到一秒，但Marquez拼勁全力又將差距拉開，而Oliveira也無力進行追趕，最終Marquez順利衝過終線奪下傷後復出首住冠軍，同時也達成11連勝紀錄守住德國王封號。而在本站均表現不佳的Yamaha，Quartararo以意外跑得好的表現取得第三。
目前積分排名分別為Quartararo（131分）、Zarco（109分）、Miller（100分）、Bagnaia（99分）、、Mir（85分）。