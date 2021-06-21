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長期以來，大家都知道高鹽分會導致高血壓，但有些人吃得比較鹹卻沒有高血壓，有些人只超標一點卻就罹患高血壓。喬治亞醫學院生理學系主任 David L. Mattson 表示，其實這跟腸道菌叢有關。腸道的微生物群包含數以萬億計的微生物，幫助我們消化食物並在調節我們的免疫系統反應方面發揮關鍵作用，同時也會對鹽的「不健康反應」起到作用。
研究團隊在大鼠實驗中發現，「動物蛋白」會增強鹽分引起高血壓得機率。2001 年，威斯康辛醫學院開始著手進行一項研究，讓大鼠食用以牛奶為基礎的蛋白質飲食，而過了一段時間之後，讓一部分的大鼠改換高穀物飲食，結果發現改換穀物飲食的大鼠發生高血壓的機率，還有引起高血壓腎病的機率更低，即使他們攝取的鹽分是相同的。
「動物蛋白放大了鹽的作用。」長期從事高血壓研究的 Mattson 說，他與生理學家 Justine M. Abais-Battad 博士和博士後 John Henry Dasinger 博士一起進行這份研究。
研究團隊對 2 個大鼠群體的遺傳物質進行了測序，發現它們「幾乎完全相同」，但大鼠們對高鹽飲食的反應卻完全不同，攝取動物蛋白的大鼠出現了腎損傷和腎炎——這都是高血壓的指標——但在相同的高鹽飲食下，攝取穀物的大鼠情況卻好得多。
而這些食物也改變了腸道菌叢的生態，當研究團隊觀察老鼠體內的微生物組時，「果然兩組是不同的。」第一作者 Abais-Battad 說。
研究團隊用糞便移植，把穀物組的老鼠腸道微生物，移植到動物蛋白組老鼠身上，但是微生物並無法正常繁殖，很可能是因為在動物蛋白的環境下，那些微生物沒辦法繁衍生存。
高穀物飲食可以改變腸道菌叢
但僅僅透過改變攝取的飲食組成，就能預防高血壓，也是一個很大的突破。科學家還發現，連懷孕期間的高血壓都能獲得預防。
子癲前症是懷孕期間最為危險、致命的併發症之一，在這種情況下，媽媽原本正常的血壓會飆升，讓腎臟和肝臟等器官出現損傷跡象，即使採用低鹽飲食也無法避免子癲前症的發生。
但在這份研究中，研究團隊還讓 2 組大鼠分別進行了 3 次懷孕，進行這項研究的第一作者 Dasinger 說，吃全麥食物的老鼠不受子癲前症的影響，但吃動物性酪蛋白飲食的老鼠，大約有一半出現了這種嚴重的妊娠併發症。「他們的尿液中溢出的蛋白質顯著增加，這是腎臟問題的一個指標，隨著每次懷孕而惡化；而且發炎也增加，導致高血壓、腎動脈內壓力增加，並在後續研究器官時顯示出明顯的腎臟破壞跡象。他們會死於中風、腎臟疾病和其他心血管疾病。」
「這意味著，如果媽媽在懷孕期間注意飲食，這不但有助於懷孕期間，也有利於她的長期健康，並可以為她的孩子提供保護作用。」Dasinger 說。
而接下來，研究團隊想了解，這種媽媽在懷孕期間的飲食改變，是不是會透過母乳傳遞給嬰兒，讓免疫細胞變得更強壯。由於免疫細胞的功能會受飲食影響，或許改變飲食，就是能打造免疫力的最好根本。
參考資料
Dietary protein source contributes to the risk of developing maternal syndrome in the Dahl salt-sensitive rat
Dietary influences on the Dahl SS rat gut microbiota and its effects on salt-sensitive hypertension and renal damage
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 預防高血壓、增強免疫力就靠「全麥」！美國心臟協會研究：植物性飲食能預防腎臟病
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