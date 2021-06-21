國民黨譏蔡政府「疫苗乞丐」　羅致政：見不得台美關係好

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗已於20日運抵台灣，總統蔡英文表示由衷感謝，暫緩台灣燃眉之急，衛福部長陳時中也親自接機，直言看了很感動。不過，國民黨台北市議員羅智強昨卻批評，「蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，這臉皮也夠厚的」，言論一出，引起各界論戰。民進黨立法院黨團書記長羅致政今（21）日早上表示，國民黨的心態是見不得台灣好，民進黨立委鄭運鵬也說，國際疫苗都缺貨，美日捐贈疫苗代表民進黨政府是有危機處理能力的政府，當然不是乞丐心態。

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繼日本捐贈台灣AZ疫苗後，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗也在20日抵達桃園機場，蔡英文表示，她很感謝美日政府理解台灣的困難，願意伸出援手，給台灣最多的資源。她也提到，疫情爆發之初，台灣隨即援助急須口罩的國家，當時國內有些不同的意見，但「a friend in need is a friend indeed」，患難見真情，現在台灣遭遇困難的時候，台灣的好朋友也伸出援手，這正是患難見真情的展現。

不過對此，羅智強昨日雖在臉書表示謝謝美國的援助，但也接著批評，為何政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐，蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，這臉皮也夠厚的。

鄭運鵬對於羅智強的發言回應指出，國民黨有計畫性地製造疫苗恐慌，再用疫苗對國人道德勒索，提案綁特定時間數量規格，製造台灣逼著使用施打中國的疫苗，這種心態扭曲且可議。

鄭運鵬說，國際疫苗採購的現況就是缺貨，包含印度現在代工疫苗已經不准出口，就連鄰近美國的加拿大也缺疫苗，蔡英文政府在面對這樣的國際情勢下，能夠取得疫苗，這是有危機處理能力的政府，不是乞丐心態，去年台灣援助日本美國口罩、呼吸器等，他們的在野黨也不會嘲笑自己是乞丐心態。

羅致政也說，民進黨團認為國民黨的心態就是見不得台灣好、台美關係好，如果這樣的說法是來自一般人就算了，有很多國民黨的高級幹部這樣說，這就是代表國民黨，那請問「連戰打的是乞丐疫苗嗎？張榮味打的是乞丐疫苗嗎？賴士葆打的是乞丐疫苗嗎？」。