國民黨譏蔡政府「疫苗乞丐」　羅致政：見不得台美關係好

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗已於20日運抵台灣,總統蔡英文表示由衷感謝,暫緩台灣燃眉之急,衛福部長陳時中也親自接機,直言看了很感動。不過,國民黨台北市議員羅智強昨卻批評,「蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚,這臉皮也夠厚的」,言論一出,引起各界論戰。民進黨立法院黨團書記長羅致政今(21)日早上表示,國民黨的心態是見不得台灣好,民進黨立委鄭運鵬也說,國際疫苗都缺貨,美日捐贈疫苗代表民進黨政府是有危機處理能力的政府,當然不是乞丐心態。

繼日本捐贈台灣AZ疫苗後,美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗也在20日抵達桃園機場,蔡英文表示,她很感謝美日政府理解台灣的困難,願意伸出援手,給台灣最多的資源。她也提到,疫情爆發之初,台灣隨即援助急須口罩的國家,當時國內有些不同的意見,但「a friend in need is a friend indeed」,患難見真情,現在台灣遭遇困難的時候,台灣的好朋友也伸出援手,這正是患難見真情的展現。

不過對此,羅智強昨日雖在臉書表示謝謝美國的援助,但也接著批評,為何政府誇口超前部署的外購疫苗,真正的到貨量只有杯水車薪,台灣的超前部署,就是當疫苗乞丐,蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚,這臉皮也夠厚的。

鄭運鵬對於羅智強的發言回應指出,國民黨有計畫性地製造疫苗恐慌,再用疫苗對國人道德勒索,提案綁特定時間數量規格,製造台灣逼著使用施打中國的疫苗,這種心態扭曲且可議。

鄭運鵬說,國際疫苗採購的現況就是缺貨,包含印度現在代工疫苗已經不准出口,就連鄰近美國的加拿大也缺疫苗,蔡英文政府在面對這樣的國際情勢下,能夠取得疫苗,這是有危機處理能力的政府,不是乞丐心態,去年台灣援助日本美國口罩、呼吸器等,他們的在野黨也不會嘲笑自己是乞丐心態。

羅致政也說,民進黨團認為國民黨的心態就是見不得台灣好、台美關係好,如果這樣的說法是來自一般人就算了,有很多國民黨的高級幹部這樣說,這就是代表國民黨,那請問「連戰打的是乞丐疫苗嗎?張榮味打的是乞丐疫苗嗎?賴士葆打的是乞丐疫苗嗎?」。