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防疫長者如何維持肌力？　國健署教5招防跌

防疫長者如何維持肌力？　國健署教5招防跌
防疫長者如何維持肌力？　國健署教5招防跌

健康醫療網

2021-06-21 14:31:02

【健康醫療網／記者林怡亭報導】因應新冠肺炎疫情避免戶外空間成為防疫的破口，許多公園綠地已暫停使用，以減少社區群聚的風險。國民健康署吳昭軍署長提醒，落實社區防疫外，長者的肌力對維持日常生活機能及維持生活品質至為重要，建議長者在家仍可穿合腳的平底鞋或赤腳，慢慢訓練自己下肢的肌力及腳趾對地面抓地力或是身體移動所需的平衡力，以減少身體活動時發生跌倒的風險。

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運動前留意身體狀況　運動中不適別硬撐

國民健康署提供5招以坐站為基礎訓練長者肌力、平衡感的運動，讓長者於日常生活可隨時運用。運動前除先留意身體狀況外，可在身後放一張穩固的椅子並站在有扶手的位置旁，讓自己隨時可抓握，以策安全。

此外，每次動作維持3-5秒，重複做10-12次，每個動作可以做3組，過程當中如果感到疲憊，可以隨時坐下休息，千萬不要勉強自己。

五招肌力訓練　維持身體支撐力

一、原地踏步不馬虎:雙腳左右輪流踏步，以踩踏作為運動暖身，可維持基礎的肌耐力及心肺耐力。

二、深蹲如廁自己來:雙腳打開與肩同寬，背部維持打直，屁股角度不要過度前移，蹲下時眼睛直視前方，背部不要前傾，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。

三、爬梯雙腿要提高:先抬起同一側上下肢，而另一側手腳站穩扶好，兩側輪流進行，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。

四、踮腳站立練平衡:雙手扶好椅背，踮起腳尖練習站立，略微抬高腳跟，重心放在腳趾，背部維持打直，可訓練小腿肌力以及身體平衡。

五、弓箭跨步練腿力:右腳向前跨步，重心放在右前腿，背部維持打直，雙腳屈膝呈90度彎曲，再換邊進行動作，可訓練雙腳肌力、肌耐力和身體平衡。



資料來源：健康醫療網 防疫長者如何維持肌力？　國健署教5招防跌

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
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