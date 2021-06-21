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．COVID-19疫苗適合接種在哪一個年齡層？
依據目前臨床試驗的結果，AstraZeneca (AZ1222)及Moderna (mRNA-1273)疫苗的合適接種年齡是18歲以上，而Pfizer/BioNTech (BNT162b2)疫苗則是16歲以上。
．對雞蛋或牛奶過敏，可以接種COVID-19疫苗嗎？
目前COVID-19疫苗並未含雞蛋或牛奶的成份，故對雞蛋或牛奶過敏者，並非COVID-19疫苗接種禁忌症。接種COVID-19疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。
．有過敏體質，可以接種COVID-19疫苗嗎？
接種COVID-19疫苗前，皆需先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於接種前告知醫師，由醫師評估是否接種疫苗。
．孕婦可否接種COVID-19疫苗？
目前缺乏孕婦接種COVID-19疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2病毒可能較一般人容易併發重症。
孕婦若為COVID-19之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。
．哺乳中的婦女可否接種COVID-19疫苗？
若哺乳中的婦女為建議接種之對象（如醫事人員），應提供其接種。目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險；接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。
．兒童可否接種COVID-19疫苗？
COVID-19疫苗針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種COVID-19疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。
兒童如要預防COVID-19，建議落實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 兒童、過敏者、哺乳婦女族群 適合接種疫苗嗎？
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