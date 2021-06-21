COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

兒童、過敏者、哺乳婦女族群　適合接種疫苗嗎？

兒童、過敏者、哺乳婦女族群　適合接種疫苗嗎？
兒童、過敏者、哺乳婦女族群　適合接種疫苗嗎？

健康醫療網

2021-06-21 15:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】嚴防新冠病毒，除遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險外，施打疫苗已成為保護自己、保護他人的必須作為，然而，目前已知對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種之疫苗劑次發生立即過敏反應者不予接種。但除此之外，哪些情況不建議施打？

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據衛生福利部疾病管制署「COVID-19疫苗Q&A 」中指出：

．COVID-19疫苗適合接種在哪一個年齡層？

依據目前臨床試驗的結果，AstraZeneca (AZ1222)及Moderna (mRNA-1273)疫苗的合適接種年齡是18歲以上，而Pfizer/BioNTech (BNT162b2)疫苗則是16歲以上。

．對雞蛋或牛奶過敏，可以接種COVID-19疫苗嗎？

目前COVID-19疫苗並未含雞蛋或牛奶的成份，故對雞蛋或牛奶過敏者，並非COVID-19疫苗接種禁忌症。接種COVID-19疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。

．有過敏體質，可以接種COVID-19疫苗嗎？

接種COVID-19疫苗前，皆需先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於接種前告知醫師，由醫師評估是否接種疫苗。

．孕婦可否接種COVID-19疫苗？

目前缺乏孕婦接種COVID-19疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2病毒可能較一般人容易併發重症。

孕婦若為COVID-19之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

．哺乳中的婦女可否接種COVID-19疫苗？

若哺乳中的婦女為建議接種之對象（如醫事人員），應提供其接種。目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險；接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。

．兒童可否接種COVID-19疫苗？

COVID-19疫苗針對兒童的臨床試驗仍在進行中，目前資料有限，因此暫時不建議兒童接種COVID-19疫苗。未來可能因為新的實證，而增加適用年齡層。

兒童如要預防COVID-19，建議落實勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 兒童、過敏者、哺乳婦女族群　適合接種疫苗嗎？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
同島一命，尊重中央專業
77.1%22.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.51%6.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
50.14%49.86%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
63.91%36.09%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀