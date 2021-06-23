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該患者南送到嘉義縣集中檢疫所內發燒不舒服，透過檢疫所醫師視訊問診，血氧機驗出血氧濃度下降至80%後即轉送至嘉基，到院時高燒不退，全身寒顫且意識模糊、拒絕插管，X光片可見雙側肺葉嚴重浸潤。嘉基內科部陳柏君醫師判斷該患者無慢性病及癌症病史，認為應積極插管治療，當下與家屬溝通希望鼓勵該患者接受積極治療，而患者與家屬通訊談話後同意插管，即在防疫專責加護病房由胸腔科、感染科、麻醉科、呼吸治療師及護理師所組成的團隊插管並依疾管署治療指引進行治療。
捐款添購防疫設備 幫助更多患者
患者家屬表示，該名患者性格很能夠忍，且經常不願麻煩他人，若非難以忍受是不會求助1922。因患者與家屬是慈濟志工，原先期待能夠到慈濟體系醫院接受治療，對於被轉送到基督教醫院心理上有所遲疑，所幸在嘉基醫師同理心給予支持並說明後，患者才放心接受治療。
家屬說能順利出院要為感謝嘉基醫療團隊，特別捐款6萬元，給嘉基添購防疫設備，為全民抗疫略盡棉薄之力。
南部醫療量能尚足 給予完善治療
陳柏君醫師表示，該患者肺部感染情形在出院前可以看到浸潤狀況有很大程度的改善，血氧情況也相當穩定，因南部醫療量能尚足，且患者在治療過程相當配合，才能夠順利出院，同時呼籲民眾防疫期間持續做好防護。
資料來源：健康醫療網 北病南送 新冠重症病患出院捐6萬
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