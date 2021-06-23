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病患於5月29日由北部轉中港澄清醫院專責加護病房時，當天血氧(未使用氧氣設備)下降至70%~80%，雙側肺浸潤、呈現急性呼吸窘迫症狀群，治療期間病情曾一度變壞。專責加護病房謝佳珍醫師表示，經過治療後有改善，插管治療期間，也逐漸調降呼吸器，讓病人愈來愈靠自己呼吸，大家都往拔管計劃努力邁進。直到6月8日，患者的鼻咽PCR檢測為陰性，接連6月9日與6月10日採檢氣管內管檢體檢測PCR的結果也是陰性，6月11日獲通知可以解除隔離。
順利成功拔管 接續復健治療
謝佳珍醫師說，拔管當天總共出動七個人力，三個人穿著兔寶寶裝，進去拔管及負責房間的清潔。一個人著兔寶寶裝在外面急救車前，準備萬一喉頭水腫，可能馬上進去支援插管。三個人在門外，穿著一般防水隔離衣，準備將病人轉移去乾淨的房間。
潘姵君護理長很感動地說，當成功拔管後，由另一組同仁把病人送往乾淨的病房，此時，病人的手一直在動，仔細一看，原來，病人很努力的，反覆的彎著右手大拇指表達著無法說出口的「謝謝」。隨後，病患由復健團隊接手治療，因為臥床及重病，病人肌肉和力量的流失很嚴重，分別對大肌肉與小肌肉做完整訓練，讓病人能安全地自行走路，目前該病人已順利出院返回北部的家。
資料來源：健康醫療網 50歲新冠重症痊癒出院 醫護團隊憶14天經歷
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