2021年「全球最貴城市」排名曝光　台北排22、上升6名

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美世根據住房、交通、飲食以及娛樂在內的各項成本，對比全球209個都市進行排名，並以紐約市作為基準比較，其中全球最貴的前十大城市為：阿什哈巴德（土庫曼）、貝魯特（Beirut，黎巴嫩）、香港（中國）、東京（日本）、蘇黎世（Zurich，瑞士）、上海（中國）、新加坡、日內瓦（Geneva，瑞士）、北京（中國）、伯恩（Bern，瑞士）。於外國人來說最便宜的城市則為：第比利斯（Tbilisi，喬治亞）、路沙卡（Lusaka，尚比亞）、比什凱克（Bishkek，吉爾吉斯）。
綜合外媒報導，阿什哈巴德去年排名第2，但卻是全球最貴的前十大城市中的「異類」，因為前10名主要是香港、蘇黎世、新加坡、上海等商業重鎮，阿什哈巴德成為「全球最貴」的原因不是商業發展，而是金融體系持續惡化，導致當地通貨膨脹、糧食短缺。
全球數據庫「Numbeo」顯示，當地一份簡餐需要花費28.57美元（約800台幣）、2人用餐或是中等餐廳需要100美元（約3000台幣），一份麥當勞要8.57美元（約240元台幣）；市中心單隔間房每個月房租平均要價485美元（約1.4萬台幣），最高可達714美元（2萬台幣），3隔間房每月平均要價828美元（約2.3萬台幣），最高可達1428美元（4萬）。當地人每月平均工資（扣稅後）約為540美元（1.5萬台幣）。
另一個突然變貴的城市是黎巴嫩首都貝魯特，2020年貝魯特僅排名45，今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情導致的大蕭條，加上4月貝魯特港發生大爆炸，重創當地經濟。
影響最貴城市排名的還有貨幣匯率，近期歐元兌美元的匯率上漲11%，導致歐洲房價對外國人來說明顯上漲，讓美國東部大城紐約跌出前10名；法國巴黎的排名也從2020年的第50名往前至33名；澳幣升值，也讓墨爾本、雪梨等大城市排名上升。中國大城市排名往前，因為當地經濟活動復甦和其他地區相比較早，成為2020年少數達到經濟增長的國家。
美世東北國際往來業務負責人科爾多瓦（Vince Corodova）表示，今年的城市排名也受到疫情大流行後，商業模式轉變的影響，跨國公司一些外派人員轉變成遠程招聘。
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