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8式律動有氧第一招先採手臂向上張開深呼吸，藉由做肩關節緩慢外展的動作，向上伸展時吸氣、下放內收時吐氣的方式，幫助肩關節活動度釋放，一方面減緩肩頸緊繃，另方面為接下來動作做足暖身準備。國民健康署說明，第二招是將手臂上下旋轉身體搖擺，配合重心左右轉移做手臂交替上下旋轉的動作，挑戰手腳與身體的協調，達到全身性暖身動作，幫助活動雙腿及手臂肌肉。
8式律動有氧 幫助訓練身體肌肉
國民健康署解釋，第三招以手腳延伸動態伸展軀幹，透過雙腳交替做側跨步呈弓箭步的動作，同時手臂向對側身體前伸，達到伸展上下肢肌肉的目的；第四招是腳尖左點右點手抬高，以訓練手腳協調；第五招左右擴胸腳後踩則將肩關節做水平外展的動作搭配腳向後踩點的動作，訓練胸椎的活動度；第六招腹側核心活化操，藉由保持不彎腰，並交替側抬高膝蓋碰對側手肘，幫助活化腹部核心的肌肉。
每日適量運動 提升健康防護力
最後兩招則分別是左右踏步向上拍手以及側跨三步向上歡呼，其中最後一招側跨三步向上歡呼，必須在保持平衡下跳起來歡呼，達到提升心肺耐力的目的，最重要運動結束後，需重複做第一個手臂向上張開深呼吸的動作調整呼吸做收操，穩定呼吸與心跳。國民健康署吳昭軍署長提醒，運動時也要注意空間是否通風，且出汗後需做好保暖及補充水分，透過適量運動，幫助學生提升健康體能，也能增強免疫力。
資料來源：健康醫療網 學生居家該如何運動？ 國健署推8式律動有氧
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