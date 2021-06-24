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雙邊關係緊張　澳洲中資企業陷入兩難

▲隨著中澳關係惡化，澳洲許多中資企業遭受池魚之殃，處境尷尬，兩邊都不討好。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中澳關係惡化，澳洲許多中資企業遭受池魚之殃，處境尷尬，兩邊都不討好。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 06:43:08

（中央社雪梨23日綜合外電報導）隨著中澳關係惡化，澳洲許多中資企業遭受池魚之殃。如歌濃酒莊遭中國禁止進口後，還要面對澳洲消費者日益高漲的抵制聲浪，可謂處境尷尬，兩邊都不討好。

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華爾街日報報導，澳洲先是禁止中國電信巨擘華為參與該國5G建設，去年又呼籲調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源，因此惹毛中國，中國隨後對葡萄酒、大麥、煤炭、龍蝦等澳洲商品施加懲罰性關稅及諸多進口限制。

這種貿易緊張局勢導致中國對澳投資急遽下降，也讓澳洲中企備感壓力，一方面擔憂失去中國這個利潤豐厚的廣大市場，一方面還要面臨來自澳洲消費者的強烈抵制。澳洲民眾多認為，現在的僵局主要應歸咎北京。

歌濃酒莊（Kilikanoon Wines）3年前被中國最大葡萄酒生產商、煙台張裕葡萄酒公司收購，每年向中國出口包括35萬公升頂級葡萄酒在內的各種產品。去年11月底，中國針對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，加徵最高212.1%保證金，歌濃隨後緊急設法運回出口中國的5萬公升葡萄酒。

與此同時，澳洲的社群媒體上也開始出現呼籲消費者抵制歌濃與當地另外40間中資酒莊的聲音。

歌濃酒莊總經理傅勒（Travis Fuller）表示，「社群媒體上的評論變得很惡劣」。他澄清，即使公司為中國人所有，「不代表公司就會受到中國人控制，或對業務產生任何影響」。

由於鐵礦砂貿易未受中方關稅措施影響，目前中國仍是澳洲最大貿易夥伴。不過，雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的最新年度民調顯示，現在有逾6成澳洲民眾視中國為安全威脅，而2018年只有18%抱持相同看法。這也是首度有多數人將北京視為安全威脅，而非經濟夥伴。（譯者：施施/核稿：林治平）1100623

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

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2021-06-20-2021-06-23
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