雙邊關係緊張　澳洲中資企業陷入兩難

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這種貿易緊張局勢導致中國對澳投資急遽下降，也讓澳洲中企備感壓力，一方面擔憂失去中國這個利潤豐厚的廣大市場，一方面還要面臨來自澳洲消費者的強烈抵制。澳洲民眾多認為，現在的僵局主要應歸咎北京。
歌濃酒莊（Kilikanoon Wines）3年前被中國最大葡萄酒生產商、煙台張裕葡萄酒公司收購，每年向中國出口包括35萬公升頂級葡萄酒在內的各種產品。去年11月底，中國針對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，加徵最高212.1%保證金，歌濃隨後緊急設法運回出口中國的5萬公升葡萄酒。
與此同時，澳洲的社群媒體上也開始出現呼籲消費者抵制歌濃與當地另外40間中資酒莊的聲音。
歌濃酒莊總經理傅勒（Travis Fuller）表示，「社群媒體上的評論變得很惡劣」。他澄清，即使公司為中國人所有，「不代表公司就會受到中國人控制，或對業務產生任何影響」。
由於鐵礦砂貿易未受中方關稅措施影響，目前中國仍是澳洲最大貿易夥伴。不過，雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的最新年度民調顯示，現在有逾6成澳洲民眾視中國為安全威脅，而2018年只有18%抱持相同看法。這也是首度有多數人將北京視為安全威脅，而非經濟夥伴。（譯者：施施/核稿：林治平）1100623