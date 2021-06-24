天熱最適合吃「這種肉」！簡單拌一拌即出鍋：開胃又下飯

天氣一熱，不少人便會開始出現口乾舌燥、食慾不佳等問題，而這時候大家便會改吃一些較清爽的食物。近日搜狐美食專欄《大慶談美食》就指出，天熱時，除了必須補充一些營養滋補的水果外，更適合吃點富含蛋白質的「

雞胸肉

」，他並傳授了一道極為美味的「涼拌料理」，只要簡單拌一拌，5中鐘即可出鍋，開胃又下飯！

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《大慶談美食》表示，雞胸肉本身富含大量優質蛋白，是一個相當低脂的食材，女性朋友們就算吃了也不用太擔心會長胖的問題，且營養價值非常高，對我們身體相當有益。他並傳授「

涼拌雞胸肉

」的料理方法，步驟相當簡易，只需花上5分鐘就可輕鬆完成。

▲搜狐美食專欄《大慶談美食》指出，天熱時，除了必須補充一些營養滋補的水果外，更適合吃點富含蛋白質的「雞胸肉」。（圖／取自pixabay）

《大慶談美食》進一步分享做法，首先，要將雞胸肉清洗乾淨，然後起鍋燒水，直接將雞肉放入鍋中，同時放入生薑片、八角、大蔥結，轉至大火燉煮，煮熟之後，放在冷水中浸泡3分鐘，再將雞胸肉直接用手撕成小細絲，撕好後放在一邊備用，記得瀝乾水分。

接著要準備一個小碗，在碗裡面加入香菜、洋蔥、鹽、醬油、生抽、蠔油、花椒、辣椒、芝麻與檸檬汁，將其攪拌均勻，做成調料汁。最後，再將料汁直接淋在雞絲裡，攪拌均勻就完成了，這樣做不僅省時方便，還可以配飯吃，酸辣口感開胃又下飯，爽口而不膩。（編輯：許苡晴）



