▲ Gogoro 陪你在家抗疫 居家創意工具包免費開放下載

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在家防疫不無聊
1. 居家佈置：運用 Gogoro 高人氣的代表人物來繪製可愛有趣的佈置素材，多種情境風格轉換居家氛圍，讓你宅在家也能轉換不同心情，緩解疫情期間緊繃壓力的同時，也讓居家環境更輕鬆愉悅。
2. 視訊背景：隨著線上會議已成常態，Gogoro 提供多款視訊背景，讓開會過程不再單調，而趣味、詼諧、貼心叮嚀的視訊背景，不僅可以讓會議期間更加活絡愉快，還能讓與會者互相交流，有助攻人際關係奇效。
3. 防疫迷困：疫情期間很容易負能量爆發，各式各樣的疫情報導讓人心情無比沉重，Gogoro 特別打造另類 Kuso 經典語錄，透過通訊軟體進行傳遞及分享，讓人已讀後會心一笑，以滿滿笑點累積正能量。
4. 創意教材：防疫升級之後，學生在家遠距教學已成為全台父母夢魘，為此 Gogoro 特別設計多款互動小遊戲，不但能激發孩子動腦思考與解決問題的潛能，還能為家長爭取至少多達 30 分鐘的安靜時光；更可以列印「一騎出趣玩」著色紙，陪著孩子一起上色玩創意，待解封後全家一起出去玩。
5. 貼心海報：少出門、少接觸、不群聚，已是目前防疫的不二法門，透過有溫度的貼心話語，不管是貼心的提醒海報，一起為防疫做宣導，還是感心感謝海報，傳達對外送物流朋友們的感謝心意，為自己及他人信心喊話，一同攜手度過疫情難關。
同時，在疫情期間，Gogoro 部分門市提供線上直播客製賞車服務，也會隨機送出實體貼心海報供大家珍藏，請前往網頁即刻預約賞車服務：https://www.gogoro.com/tw/book-a-ride/?model=gogoro-viva-mix-belt。面對疫情，Gogoro 也減輕消費者購車負擔，特別推出「我 OK 你先騎，0 元入手」防疫購車專案，專案詳細內容請參考活動網頁：https://promotion.gogoro.com/tw/summer-campaign-sp/
此外，消費者在 Gogoro 官網也可以體驗完整的線上 3D 賞車，依據喜好的車款及車色再搭配各式個性化配件，自由地發揮創意，打造出專屬於自己的智慧電動機車，網站中也包含政府補助、相關貸款及分期付款方式之試算，請前往網頁進行線上賞車：https://store.gogoro.com/tw/model。