怎樣也要拚第一，Porsche 911 GT2 RS配上Manthey Performance Kit專屬套件奪回紐柏林最速車寶座！

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在此之前，911 GT2 RS也曾是紀錄保持者，在此之前，紀錄一度被Mercedes-AMG GT Black Series佔據，但Porsche再次擁有其51%股權、公司就位於Nürburgring Meuspath的Manthey-Racing賽車公司合作，配上專屬套件，由Porsche開發車手Lars Kern操刀駕駛，並配置米其林Pilot Sport Cup 2 R，即便賽道溫度達攝氏41度，Manthey Performance Kit專屬套件仍讓車輛如膠水般服貼在賽道上，最後以6分43秒300單圈成績打破原本6分48秒047的紀錄，比原紀錄快了4.747秒。
這為911 GT2 RS 所配置的Manthey Performance Kit專屬套件，主要是在底盤、空力套件與制動系統上升級，並配上原本Weissach Package套件之鎂合金輪圈，達到相輔相成效果，其中空力套件上，其中在前擾流翼部分增加側擾流片，並搭配碳纖維底板，以及前輪碳纖維擾流板，在車速達200km/h的前下壓力可自49kg增加到70kg，此外新設計的後擾流翼、後分流器以及後輪碳纖擾流板，也讓後軸下壓力也可從93kg增加到200kg，都增強了911 GT2 RS的整體穩定性與穩定性。
此外，懸吊系統也藉助於Porsche與Manthey-Racing多年賽事經驗，重新優化避震系統，前、後避震器各有三段與四段可調功能，煞車系統則是配置Porsche自豪的PCCB陶瓷煞車系統，並配有金屬煞車油管路，確保最準確的煞車回饋。前20吋與後21吋鎂合金輪圈，較一般配置輕了11.4kg，共提供Brilliant Silver、Black、Aurum、White Gold Metallic、Platinum等塗裝顏色予消費者選擇。為確保冷卻效果，用於中冷器噴霧冷卻用的附加水箱容量增加至約9公升。
這回911 GT2 RS配置的Manthey Performance Kit專屬套件在歐洲市場市場開放訂購，其他市場也將會陸續更近，現有的911 GT2 RS在增購Manthey Performance Kit套件後，也可同步增購原廠認證保固。