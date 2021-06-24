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怎樣也要拚第一，Porsche 911 GT2 RS配上Manthey Performance Kit專屬套件奪回紐柏林最速車寶座！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-24 23:25:20

Nürburgring Nordschleife紐柏林北賽道最速紀錄之爭依舊沒有停歇，尤其Porsche竭盡所能都要爭第一，這回再次派出991世代的911 GT2 RS，配上Manthey Performance Kit專屬套件，在公證人在場下，以6分43秒300單圈成績，再奪20.8km紐柏林北賽道全區最速紀錄。

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在此之前，911 GT2 RS也曾是紀錄保持者，在此之前，紀錄一度被Mercedes-AMG GT Black Series佔據，但Porsche再次擁有其51%股權、公司就位於Nürburgring Meuspath的Manthey-Racing賽車公司合作，配上專屬套件，由Porsche開發車手Lars Kern操刀駕駛，並配置米其林Pilot Sport Cup 2 R，即便賽道溫度達攝氏41度，Manthey Performance Kit專屬套件仍讓車輛如膠水般服貼在賽道上，最後以6分43秒300單圈成績打破原本6分48秒047的紀錄，比原紀錄快了4.747秒。

這為911 GT2 RS 所配置的Manthey Performance Kit專屬套件，主要是在底盤、空力套件與制動系統上升級，並配上原本Weissach Package套件之鎂合金輪圈，達到相輔相成效果，其中空力套件上，其中在前擾流翼部分增加側擾流片，並搭配碳纖維底板，以及前輪碳纖維擾流板，在車速達200km/h的前下壓力可自49kg增加到70kg，此外新設計的後擾流翼、後分流器以及後輪碳纖擾流板，也讓後軸下壓力也可從93kg增加到200kg，都增強了911 GT2 RS的整體穩定性與穩定性。

此外，懸吊系統也藉助於Porsche與Manthey-Racing多年賽事經驗，重新優化避震系統，前、後避震器各有三段與四段可調功能，煞車系統則是配置Porsche自豪的PCCB陶瓷煞車系統，並配有金屬煞車油管路，確保最準確的煞車回饋。前20吋與後21吋鎂合金輪圈，較一般配置輕了11.4kg，共提供Brilliant Silver、Black、Aurum、White Gold Metallic、Platinum等塗裝顏色予消費者選擇。為確保冷卻效果，用於中冷器噴霧冷卻用的附加水箱容量增加至約9公升。

這回911 GT2 RS配置的Manthey Performance Kit專屬套件在歐洲市場市場開放訂購，其他市場也將會陸續更近，現有的911 GT2 RS在增購Manthey Performance Kit套件後，也可同步增購原廠認證保固。

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是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
94.92%5.08%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.95%80.05%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.66%8.34%
2021-06-21-2021-06-24
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