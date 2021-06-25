北市打疫苗人潮屢爆棚　吳思瑤：市府何時設大型接種站？

台北市的台北榮總、仁愛醫院屢傳疫苗接種現場擠滿群眾，恐有群聚風險。北市天母北投的民進黨立委吳思瑤今（25）日早上表示，大排長龍的原因就是接種站服務對象大增，醫院場地不足以因應，而台北市是全台灣唯一沒有市府統籌規劃大型接種站的城市，如此不能責怪院方，罪魁禍首是市府規劃不當，而合作醫院無辜成了第一線的代罪羔羊。

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北市疫苗接種地點屢傳現場擠滿群眾，除有群聚風險外，也搞得人心惶惶，民怨四起，就連里長也罵聲連連。對此，吳思瑤今日表示，柯文哲再怎麼說狠話，台北市的疫苗接種規劃，都還是要好好「校正回歸」，參考其他縣市做法。

吳思瑤說，疫苗接種各縣市因地制宜，依據各自條件的不同優劣勢，調配出最適合的接種方式，沒有絕對的誰好誰壞。目前盤點各地執行不外乎集中型接種站、衛生所、醫院及診所四大方式。

吳思瑤說，有的縣市集全力在市府規劃的大型接種站，如新竹市、基隆兩市，而2、3種併行規劃的縣市最多，4種方式皆用的也有，如台南、高雄及新竹縣。因地制宜是最高原則，怎麼選擇規劃哪些方式，就是考驗地方首長的治理能力。

吳思瑤以高雄市為例，她指出高雄一開始只規劃1家醫院，因應孕婦納入接種對象，為了搭配準媽媽們產檢的醫院，這週快速調整增加醫院注射據點至22間，診所從1間增加為27間，但回到台北，首都擁有密集的基層醫療網，柯市府確實也發揮了這個強項，診所從第一波135間，一路增加到190間、未來還有207間診所將上路，基層醫療成了在地接種疫苗的重要協力夥伴，但台北市的診所只服務線上預約者，里長通知的市民則只限在醫院施打，雙軌併行衍生問題。

吳思瑤認為，過度依賴醫院及診所為主力，導致遲未看見柯市府統籌規劃大型接種站，而市府不做的，已有14家合作醫院自己來，扛起動線、分流、行政等所有規劃，例如新光醫院自行商借了鄰近的科教館、關渡國中場地出借給關渡醫院。

不過吳思瑤說，這樣的施打站都還不算大型，與其他縣市的模式與規模差很大。昨日台北榮總、仁愛醫院大爆量，都發生了現場擠滿群眾，排隊等候民怨四起，里長罵聲連連，核心原因就是，服務對象大增，醫院場地不足以因應。

吳思瑤表示，大型醫院昨日同時要服務里鄰長、已預約75歲以上長者、里長通知者、原定預約卻沒到診所施打的長輩，通通往合作醫院擠。其中，最後一項完全難以事先預期人數，柯市府推的預約與通知雙軌制根本是亂源。

吳思瑤認為，因應疫苗施打量愈來愈大，如同北榮及仁愛醫院的爆棚狀況勢必層出不窮。這不能責怪院方，罪魁禍首是市府規劃不當，而合作醫院無辜成了第一線的代罪羔羊，「台北的大型疫苗接種站何時上路？市民在線等」。