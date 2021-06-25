煎魚總黏鍋「外表還焦黑」！老饕指多3步驟：新手常忘記
魚的料理方式十分多元，其中煎魚是一道在餐桌上相當常見的料理，但許多人總是苦惱不管使用多少油來防止魚皮沾黏鍋子，最終都會剝落，一不小心甚至還會焦黑。對此，就有女網友好奇詢問「大家有什麼煎魚偷吃步的方法嗎？」而引來老饕們分享料理撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 11:10:24
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近都會做菜打理三餐，但煎魚始終是她的罩門，「沒有一次煎的好，黏鍋就算了，外表都焦黑了裡面還不熟」。她坦言，後來決定偷吃步，先將魚拿去煮熟或蒸熟，再拿去煎，就能萬無一失了，但這也讓她好奇詢問「大家有什麼煎魚偷吃步的方法嗎？」
問題曝光後，隨即引來老饕曝光撇步，建議可以於煎前先用紙巾等物品將魚表面沾乾，再抹點粉，切記油一定要夠量，「我記得是魚一定要回溫，不能是冰的，然後煎之前最好用紙巾把表面沾乾，可以抹點粉，油稍用多一點在下去煎」、「把表面擦乾，跟油放夠就不會沾」、「偷吃步有，抹一層薄的樹薯粉。魚不要急著翻，然後油溫不要太高，新手常敗在這點」。
還有網友推薦，可以使用鍋蓋將魚悶熟，「秘訣是外皮半熟之後蓋上鍋蓋悶熟，悶10分鐘翻面繼續悶，煎炸都是外皮脆而已，真的要熟是靠熱氣去悶」、「魚用鹽醃過，擦乾。熱鍋熱油下魚小火蓋鍋蓋悶煎」、「下鍋後蓋上鍋蓋5分鐘讓魚熟」。
另外也有建議可以改換不沾鍋或氣炸鍋等器具，「換個不沾鍋就好了啊！幾百塊而已」、「鮭魚、鯖魚用不沾鍋，不加油小火慢慢煎，沒失敗過」、「不沾鍋是你的好朋友」、「用不沾鍋就可以解決」、「不沾鍋好用，懶一點用氣炸鍋」、「用氣炸鍋，超方便」。（編輯：陳雅雲）