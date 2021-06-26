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用電鍋做燉飯爽吃！男一開蓋驚「變廚餘」　內行點破原因

▲有網友在家用電鍋自製燉飯，結果成品讓他非常傻眼，大嘆「不會煮飯的人就是不會煮飯」。（示意圖／記者許苡晴攝）
▲有網友在家用電鍋自製燉飯，結果成品讓他非常傻眼，大嘆「不會煮飯的人就是不會煮飯」。（示意圖／記者許苡晴攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-26 10:56:55｜2021-06-26 11:07:28

現在許多在外租屋的人，要自己開伙都會購買一個電鍋，不僅能煮飯也能做出許多不同的料理，被讚是非常實用的烹飪家電。不過，近日就有網友分享自己使用電鍋的經驗，表示「不會煮飯的人真的就是不會煮飯」，結果貼文引發廣大迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「三級警戒延長到7月12了，關在家的日子又延長，想了想之後，突然覺得需要精進自己的廚藝，學點簡單的料理，翻了翻冰箱之後，決定用電鍋來做番茄牛奶燉飯，我也不知道我的作法算不算燉飯，姑且就當它是好了」。

「後來把料全部加進去之後，鍋蓋蓋下去開始蒸，結果一開蓋試吃，根本就沒有味道；於是再加入一些牛奶跟胡椒鹽、番茄醬再蒸一次，這樣應該有味道了吧？結果一打開，跟廚餘一樣....味道還ok但還蠻難吃的，我可能以後不會再下廚了！發上來是呼籲大家，不會煮飯的人真的要好好看食譜，不要跟我一樣亂加。」

▲網友分享自製的電鍋燉飯，結果打開後傻眼，覺得像廚餘一樣。（圖/Dcard）
▲網友分享自製的電鍋燉飯，結果打開後傻眼，覺得像廚餘一樣。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「要不要一起加入黑暗料理界」、「會煮的人，電鍋都能出好料，不會煮就是不會煮，例如我」、「沒事，我跟你做過一樣的事，還不信邪多試了幾次，然後我現在是都訂外送」；不過也有網友點出關鍵「電鍋燉飯本來就不好吃，我之前也試過，飯都變得黏糊糊的，很正常啦」、「燉飯還是不建議用電鍋做啦」、「你的料應該是要先炒過才能丟，不是全部都丟進去啦」、「其實你把你的食材全部都爆香炒再加調料，菜水煮，最後飯上面丟一些海苔芝麻，才不會像廚餘」、「這不算你的問題，電鍋燉飯沒那麼好做，也確實不好吃，燉飯要用平底鍋煮啦」。（編輯：張嘉哲）

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