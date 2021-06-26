第一次煎餃就超上手！婆媽曝「必勝秘笈」：零廚藝也可以

受到疫情影響，讓許多平時不常開伙的人，增加了煮飯的次數，然而，就有一名女網友發文，表示她照著這個「煎餃必勝秘笈」做，第一次煎餃就上手，不會像有些人無論怎麼煎都失敗破洞，貼文一出，掀起熱議。
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示前陣子因為看了社友分享的「煎餃成功秘笈」，照著做以後，讓從沒有做過煎餃料理的她，也能第一次煎餃就上手，「感謝廣大社友推薦和提供煎餃撇步，提供居家伙食多一個選擇，讓0廚藝的人，也能完美上桌，我照個做就成功了，真的簡單方便又好吃，再次感謝」。
另外，她也分享其他名社友的煎餃做法，「平底鍋加油，將水餃底部都沾上油後排好，開火稍微煎到底部上色，調麵粉1比水5比例的麵粉水，倒入鍋中，蓋上鍋蓋，待煎餃表面熟後，開蓋，等麵粉水燒乾後就可起鍋」。
貼文一出，掀起熱議，「煎起來真的好吃」、「我們今天也是吃這個！好吃也方便」、「厲害」、「超棒，感謝分享」、「防疫期間女孩們廚藝精湛，家人有口福」、「看起來很可以」、「人人是大師」、「煎的很漂亮」。（編輯：郭佩蓉）
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