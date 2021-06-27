吃水餃只沾白醋！他驚問「什麼吃法」 老饕秒懂曝原因
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，是不少是不少台灣民眾的最愛，但要提升水餃的的鮮甜，沾醬就成了相當重要的關鍵。近日，就有網友分享，他發現朋友吃水餃時，竟然不沾醬油，而是全沾「白醋」，讓他忍不住驚呼「這是什麼吃法？」貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-27 13:56:58
原PO在《PTT》表示，他以為一般人在吃水餃時，都是沾「醬油+醋+香油+蒜」，結果有一次看到朋友不沾醬油，反而倒了一大碟白醋，其他什麼都沒加，讓他感到相當驚訝，因此好奇問「有人吃水餃全沾白醋？吃水餃只沾白醋是哪裡的吃法阿？」
貼文曝光後，許多網友也紛紛認同，「有點酸酸的，天氣熱比較有胃口」、「內餡有鹹啊，只沾白醋超好吃」、「其實很好吃，以前還會再配大蒜」、「我也喜歡，醋解膩讚讚讚」、「好吃又健康啊，內行吃法啦」、「好像從小就這樣吃，覺得沾醬的那些比較怪」、「水餃餡味道就滿重的，沾醋可以解膩」、「我這樣吃二十幾年了，怎麼了嗎？」、「好像在講我，我只加白醋、蔥、辣椒」。
另外，也有不少人提到其他吃法，「也有人先剝幾顆蒜頭，水餃只配蒜頭而已」、「我都只沾黑醋，給你參考」、「中國北方吃法是沾紅醋」、「我都直接丟進酸辣湯」、「東泉辣椒醬派的出來」、「還有一種是邊吃蒜頭邊吃水餃」、「孤獨的美食家有白醋+胡椒粉的」、「白醋酸死人，要沾也是用黑醋」、「內餡調的好，原味就很好吃」。（編輯：許智超）