男星全職奶爸照顧女兒　綁頭髮手藝不輸美髮師

「台客電力公司」演出工作因為疫情受到影響，團員DJ大衛轉念發展副業，轉戰網路賣海產；主唱柯大堡則是擔任全職奶爸在家照顧女兒嘎逼，特別是為女兒梳理頭髮的手藝讓老婆都誇讚專業程度不輸美髮師。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-27 21:00:00
主唱柯大堡則因為三級警戒，托嬰停托、只在家擔任奶爸照顧女兒，除了下樓倒垃圾、買尿布、奶粉，幾乎足不出戶超過一個多月，由於演出、外景全部取消的這段時間完全零收入，幸好警戒前剛完成三月瘋媽祖相關工作，等於是靠媽祖婆渡過這段日子。他笑說：「24小時和2歲幼兒的相處，絕對是一種煎熬！什麼愛啊～幸福啊～都是騙人的！」為應付小孩各種惡魔般的脾氣，結果居家防疫比之前工作還要累。
柯大堡也笑說，現在唯一樂趣就是玩弄女兒嘎逼的髮型跟衣著，求生欲讓一個大男人竟學會多種少女綁法，分享照片在社群上讓網友驚嘆不已。
至於DJ大衛，他透露想要轉戰網路賣海產，這個計畫很久以前就已萌生念頭，因為熱愛釣魚，加上自己又是海鮮控，希望能推廣及分享最新鮮特別的食材給朋友們，又因疫情期間音樂製作及演出通告停滯，剛好有時間把這件事思考並整合起來。
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