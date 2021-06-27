男星全職奶爸照顧女兒　綁頭髮手藝不輸美髮師

「台客電力公司」演出工作因為疫情受到影響，團員DJ大衛轉念發展副業，轉戰網路賣海產；主唱柯大堡則是擔任全職奶爸在家照顧女兒嘎逼，特別是為女兒梳理頭髮的手藝讓老婆都誇讚專業程度不輸美髮師。

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主唱柯大堡則因為三級警戒，托嬰停托、只在家擔任奶爸照顧女兒，除了下樓倒垃圾、買尿布、奶粉，幾乎足不出戶超過一個多月，由於演出、外景全部取消的這段時間完全零收入，幸好警戒前剛完成三月瘋媽祖相關工作，等於是靠媽祖婆渡過這段日子。他

柯大堡也笑說，現在唯一樂趣就是玩弄女兒嘎逼的髮型跟衣著，求生欲讓一個大男人竟學會多種少女綁法，分享照片在社群上讓網友驚嘆不已。

▲柯大堡分享居家防疫生活。（圖／翻攝柯大堡IG ）