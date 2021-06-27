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男星全職奶爸照顧女兒　綁頭髮手藝不輸美髮師

▲柯大堡（左）在家裡當奶爸，讓他非常會綁女兒的頭髮。（圖／獨一無二娛樂文化提供）
▲柯大堡（左）在家裡當奶爸，讓他非常會綁女兒的頭髮。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-27 21:00:00

「台客電力公司」演出工作因為疫情受到影響，團員DJ大衛轉念發展副業，轉戰網路賣海產；主唱柯大堡則是擔任全職奶爸在家照顧女兒嘎逼，特別是為女兒梳理頭髮的手藝讓老婆都誇讚專業程度不輸美髮師。

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主唱柯大堡則因為三級警戒，托嬰停托、只在家擔任奶爸照顧女兒，除了下樓倒垃圾、買尿布、奶粉，幾乎足不出戶超過一個多月，由於演出、外景全部取消的這段時間完全零收入，幸好警戒前剛完成三月瘋媽祖相關工作，等於是靠媽祖婆渡過這段日子。他笑說：「24小時和2歲幼兒的相處，絕對是一種煎熬！什麼愛啊～幸福啊～都是騙人的！」為應付小孩各種惡魔般的脾氣，結果居家防疫比之前工作還要累。

柯大堡也笑說，現在唯一樂趣就是玩弄女兒嘎逼的髮型跟衣著，求生欲讓一個大男人竟學會多種少女綁法，分享照片在社群上讓網友驚嘆不已。

▲柯大堡分享居家防疫生活。（圖／翻攝柯大堡IG
▲柯大堡分享居家防疫生活。（圖／翻攝柯大堡IG ）
至於DJ大衛，他透露想要轉戰網路賣海產，這個計畫很久以前就已萌生念頭，因為熱愛釣魚，加上自己又是海鮮控，希望能推廣及分享最新鮮特別的食材給朋友們，又因疫情期間音樂製作及演出通告停滯，剛好有時間把這件事思考並整合起來。

▲DJ大衛在防疫期間，發展副業。（圖／獨一無二娛樂文化提供）
▲DJ大衛在防疫期間，發展副業。（圖／獨一無二娛樂文化提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
50%50%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.56%94.44%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.34%35.66%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
35.33%64.67%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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