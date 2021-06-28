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過低熱量會導致腸道「困難梭菌」增加、引起發炎
夏里特醫院負責人 Joachim Spranger 教授表示，「我們第一次能夠證明，極低熱量的飲食會導致腸道微生物組的組成發生重大變化，並且這些變化會對宿主的能量平衡產生影響。」
研究團隊在監測這 80 名停經後婦女的期間，發現因為食物減少，腸道中微生物也減少，但是能適應惡劣環境、吸收更多糖分子的細菌反而存活下來，而且吸收能力越來越強大，使得它們對腸道產生影響。第一作者、夏里特醫院的內分泌醫師 Reiner Jumpertz von Schwartzenberg 說，「可以說那是一群『飢餓』的微生物。」
研究團隊也將在收集節食前後的糞便樣本，並將它們轉移到小鼠體內。這些小鼠一直處於無菌條件下，因此缺乏所有腸道微生物群。結果令人震驚：接受節食後糞便的動物失去了超過 10% 的體重，顯然營養吸收的能力變得非常差，這表示節食短期內看似有效，但長期卻會對身體造成很大的影響。
當研究人員更詳細地研究糞便成分時，更發現困難梭菌增加，雖然這種微生物普遍存在於自然環境，甚至是健康人類、動物的腸道中，但一般狀況下應該是在大量使用抗生素時才會增加，並會導致大腸壁嚴重發炎，但在過度節食的動物身上卻看到了這樣的狀況。
「這些變化使得營養物質的吸收穿過整個腸道，身體無法吸收，但不會產生相關的臨床症狀。但我們還不知道困難梭菌會不會損害一個人的健康。這必須在更大的研究中進行探索。」研究團隊表示。
參考資料
Caloric restriction disrupts the microbiota and colonization resistance
文／盧映慈 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 節食減肥會瘦得「醜」！《自然》：過低熱量會導致腸道「困難梭菌」增加、引起發炎