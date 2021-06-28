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2021 年媽媽育兒大調查顯示，94% 家長表示照護 0~3 歲嬰幼兒時最擔心寶寶生病，除了擔心孩子的健康之外，孩子的哭鬧也造成爸媽們很大的心理壓力。
而 2 歲以下嬰幼兒平均一年會感冒 8~10 次，且常引發中耳炎、腹瀉、發燒等症狀，莊佳韻說，以中耳炎為例，一歲以下嬰兒感染中耳炎比例達 28% ，2 歲以下嬰幼兒中耳炎復發率更高達 40% ，嬰幼兒耳咽管較成人短，且其纖毛功能尚未成熟，病菌更容易進入中耳引起發炎，所以醫師建議寶寶 0~3 歲期間要特別注意免疫力培養。
MFGM 乳脂球膜：含超過100種母乳活性蛋白，有助強化嬰幼兒免疫力
莊佳韻解釋，嬰幼兒的免疫系統建立，主要源自媽媽在懷孕、分娩過程中母體的菌叢，以及出生後，通過哺餵母乳傳遞給嬰兒更多抗體和免疫活性成分。而母乳中含有幾種成分，特別能幫助孩子打造免疫環境，包含母乳中的 MFGM 乳脂球膜就是免疫活性成分的重要來源之一。
MFGM 乳脂球膜是母乳乳脂表面包覆的三層膜結構，夾帶了媽媽乳腺細胞中許多珍貴蛋白、醣類、脂質，營養價值極高。莊佳韻說，包含幫助寶寶大腦發育的神經鞘磷脂等 5 大類磷脂質，以及黏蛋白、乳鐵蛋白、免疫球蛋白等超過100種以上母乳活性蛋白，能提升嬰幼兒的免疫力、腸道健康 、大腦發育與認知發展。
另外一個成分則是乳鐵蛋白，莊佳韻說，人類母乳初乳含有非常豐富的乳鐵蛋白，為嬰兒出生後提供關鍵免疫保護，研究證實乳鐵蛋白無論是單獨使用，或是與其他成分共同作用，都能增強寶寶對抗病原，並支持免疫系統。
配方奶該怎麼選？
莊佳韻說，根據臨床研究顯示，使用含 MFGM 乳脂球膜配方的寶寶，相較於使用不含 MFGM 乳脂球膜配方者，寶寶中耳炎發生率、腹瀉發生率、與發燒天數都較低。
而大家都知道 DHA 能幫助刺激大腦發展，如果搭配MFGM 乳脂球膜配方，比起只補充 DHA，寶寶大腦的神經元成長增加到 2 倍的數量；莊佳韻說，另有臨床研究證實，12 個月以下嬰兒使用添加「MFGM 乳脂球膜」搭配「乳鐵蛋白」的配方奶粉，相較於對照組，寶寶的認知發展較同齡嬰兒快約 1.5 個月，動作技能比同齡嬰兒快約1個月，語言理解和表達能力也較佳，例如：能夠理解和表達比較長的句子、而不是零碎單字。
另外，莊佳韻表示除了成分之外，乳源的結構也是評估配方奶粉是否「貼近母乳」的關鍵。像是人類母乳中僅有 A2 蛋白、幾乎不含 A1 蛋白，但配方奶粉主要原料「牛乳」中的蛋白大部分都是 A1 蛋白，在消化道中分解時，會釋放容易引起刺激反應的活性肽，進而可能引起脹氣、腹痛、腹瀉等消化道不耐受症狀。
「但如果選擇 A2 蛋白，因為結構特殊，不會釋放刺激因子，對寶寶的消化吸收更加友善、親和好適應 ，即使敏感寶寶也能輕鬆銜接。」莊佳韻說，所以在挑選時也可以注意是不是 A2 蛋白。
莊佳韻醫師的配方奶挑選小撇步
- 使用含 MFGM 乳脂球膜的配方奶。
- 搭配 DHA、乳鐵蛋白。
- 選擇 A2 蛋白的配方奶結構。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 母乳到底好在哪？MFGM 乳脂球膜幫孩子打造免疫力！兒科醫師一次解析
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