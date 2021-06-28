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高脂肪飲食可能導致慢性疼痛！
聖安東尼奧德克薩斯大學發現，「高脂肪飲食」會增加患有糖尿病或肥胖等疾病的人患上常見疼痛疾病的風險，包含發炎性的疼痛，以及神經性的疼痛。「慢性疼痛是導致殘廢的主要原因。」研究人員表示，所以光是減少脂肪是不夠的，還要了解什麼樣的脂肪會增加疼痛、什麼樣的脂肪會改善疼痛。
而「慢性疼痛」包含偏頭痛等，根據世界衛生組織（WHO）分析，有許多人會因為慢性疼痛而影響工作、學業、正常的日常生活，像是偏頭痛，就是 50 歲以下的人「殘廢無法自理生活」的第一名原因。
為了研究脂肪對慢性疼痛的影響，研究的第一作者 Jacob T. Boyd 博士和他的同事在小鼠和人類身上，使用了多種方法來研究「不飽和脂肪酸」在疼痛狀況中的作用；結果發現，富含 Omega-6 不飽和脂肪的食物是重要因素。
Omega-6 脂肪主要存在於含有植物油的食物中，它們有其益處，但是通常我們會攝取到含有 Omega-6 的食物，都是加工的零食、糕點、肥肉等；而對於中式餐點來說，快炒、自助餐等食物也通常都會含有 Omega-6，甚至連我們認為健康的早餐如玉米片也都含有大量的 Omega-6，長期食用這些食物可能會導致身體不適。
雖然慢性疼痛讓人很難受，但是研究人員發現，只要降低 Omega-6 的攝取，再增加 Omega-3 的攝取，就能大大減輕了這些疼痛狀況。像是作者證明第 2 型糖尿病神經性疼痛患者，皮膚 Omega-6 的濃度與報告的疼痛程度、服用鎮痛藥的需求都密切相關。
生酮飲食該怎麼吃？
所以如果想透過高脂肪的「生酮飲食」來減重，可以選擇富含最多 Omega-3 的油脂、食物，像是最好的油脂其實就是「亞麻籽油」、「橄欖油」，亞麻籽中除了油脂之外，還富含可溶性纖維和木脂素，其中含有植物雌激素，可能具有抗癌特性；但如果已經製成亞麻籽油，就沒有這些植物雌激素，所以如果不怕單吃亞麻籽，也可以當成堅果來使用。
除此之外，核桃、胡桃、魚油也是很好的選擇，像是美國心臟醫學會早在 2013 年就建議，一般人每週應攝取至少兩至三次魚肉，包括 Omega-3 含量高的鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鱸魚、旗魚、鱈魚、秋刀魚，這些不但可以補充足夠的蛋白質，又有很好的油脂，伴沙拉也能達到生酮飲食的效果。
參考資料
Elevated dietary ω-6 polyunsaturated fatty acids induce reversible peripheral nerve dysfunction that exacerbates comorbid pain conditions
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 高脂肪飲食可能導致「慢性疼痛」！生酮飲食該怎麼吃？
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