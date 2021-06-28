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為了緩解人們的大腦精神壓力，愛丁堡大學的研究人員做了一項研究，他們將 18 名運動愛好者分為 2 組，每組先進行 30 分鐘的認知測試，使得他們在完成高強度運動前處於精神疲勞的狀態，然後其中一組在運動時選擇自己喜歡的來聽，另一組則沒有聽音樂，並進行 2 項的跑步測試，分別是間歇跑與 5 公里的計時跑步。
結果發現，與沒有聽音樂的那組相比，聽音樂的那組間歇跑的能力跟沒有精神疲勞的人相同；同時，5 公里計時跑步的能力也增加了。
「這可能是因為音樂改變了他們大腦的精神認知，使得大腦快速放鬆，在完成一項艱鉅的思考任務後，聽自選的勵志歌曲，能夠讓體能的表現、精神狀況的表現，都跟他們沒有精神疲勞時的表現一致。」研究團隊表示。
研究團隊也強調，他們並不是讓參與者自由選擇自己喜歡的曲子，是希望他們選擇自己喜歡聽的「勵志曲目」，同時也利用問卷要求他們對音樂的節奏、風格、旋律、節奏、聲音和節拍進行評分，歸納出一套選擇音樂的方法。
愛丁堡大學教育與體育學院的 Shaun Phillips 博士說，「精神疲勞對我們許多人來說是一種常見現象，會對我們的許多日常活動產生負面影響，當然也包括運動。所以使用安全而有效的方法來減少這種負面影響，會對生活很有幫助。而研究結果表明，聽自選的勵志音樂可能是有用的策略，不只能增加活力，也能增加耐力，音樂帶來的積極態度，也能更好的幫助人們保持有效率而愉快的工作。」
參考資料
The effect of self-selected music on endurance running capacity and performance in a mentally fatigued state
文／盧映慈 圖／蘇鈺婷
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？研究：跑步 + 聽音樂最能緩解
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