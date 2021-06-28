COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？研究：跑步 + 聽音樂最能緩解

大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？研究：跑步 + 聽音樂最能緩解
大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？研究：跑步 + 聽音樂最能緩解

Heho健康

2021-06-28 11:31:30

在現代社會很容易就累積許多壓力，常常下班回家，大腦就已經一片空白，精神非常疲勞，尤其是在後疫情時代，壓力更是無處宣洩。但愛丁堡大學研究發現，當人們在精神疲勞的時候，透過「跑步 + 聽音樂」的組合，竟然可以讓精神疲勞的狀況緩解，甚至回到工作前的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？

為了緩解人們的大腦精神壓力，愛丁堡大學的研究人員做了一項研究，他們將 18 名運動愛好者分為 2 組，每組先進行 30 分鐘的認知測試，使得他們在完成高強度運動前處於精神疲勞的狀態，然後其中一組在運動時選擇自己喜歡的來聽，另一組則沒有聽音樂，並進行 2 項的跑步測試，分別是間歇跑與 5 公里的計時跑步。

結果發現，與沒有聽音樂的那組相比，聽音樂的那組間歇跑的能力跟沒有精神疲勞的人相同；同時，5 公里計時跑步的能力也增加了。

圖片來源:freepik


「這可能是因為音樂改變了他們大腦的精神認知，使得大腦快速放鬆，在完成一項艱鉅的思考任務後，聽自選的勵志歌曲，能夠讓體能的表現、精神狀況的表現，都跟他們沒有精神疲勞時的表現一致。」研究團隊表示。

研究團隊也強調，他們並不是讓參與者自由選擇自己喜歡的曲子，是希望他們選擇自己喜歡聽的「勵志曲目」，同時也利用問卷要求他們對音樂的節奏、風格、旋律、節奏、聲音和節拍進行評分，歸納出一套選擇音樂的方法。

愛丁堡大學教育與體育學院的 Shaun Phillips 博士說，「精神疲勞對我們許多人來說是一種常見現象，會對我們的許多日常活動產生負面影響，當然也包括運動。所以使用安全而有效的方法來減少這種負面影響，會對生活很有幫助。而研究結果表明，聽自選的勵志音樂可能是有用的策略，不只能增加活力，也能增加耐力，音樂帶來的積極態度，也能更好的幫助人們保持有效率而愉快的工作。」

參考資料

The effect of self-selected music on endurance running capacity and performance in a mentally fatigued state

文／盧映慈 圖／蘇鈺婷



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 大腦空白、記憶力下降、精神疲勞怎麼辦？研究：跑步 + 聽音樂最能緩解

金魚腦想讓「腦霧」退散？醫師最推薦 5 種食物！

自律神經失調就是疲勞的關鍵！跟著醫師做 3 招，找回身體健康力

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
79.17%20.83%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.82%94.18%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.24%35.76%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.85%66.15%
2021-06-25-2021-06-28
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀