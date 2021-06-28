食用油天熱易變質！最忌「放在瓦斯爐旁」　3招避免氧化

我們平時炒菜務必要用「食用油」來烹飪，而你知道其實保存食用油也不可馬虎嗎？近日天氣越來越熱，東西容易腐壞，食用油也不例外，一不小心就會變質了！到底該如何保存才正確呢？搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就表示，溫度越高，食用油氧化變質的速度相對越快，因此，最好別放在瓦斯爐旁！他並傳授「3要訣」，能完美避免食用油氧化。





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《小茉莉美食記》指出，天氣越來越熱了，高溫導致很多食材容易出現變質現象，而食用油也不例外，在陽光照射下，很容易變成「廢油」，可能出現顏色變深、沉澱物增多，甚至油脂渾濁等狀況，若用變質的油炒菜，不菜餚味道差，對我們的健康也有所影響，因此，他便分享了保存食用油的3個方法。





第一招：低溫保存





高溫是影響食用油保存的關鍵，食用油的最佳儲存溫度是10℃~15℃，最好不要超過25℃，因為溫度越高，食用油氧化變質的速度相對越快。而我們家中溫度最高的就是廚房了，所以我們做飯以外的時間最好將食用油放到溫度較低的地方存放。另外，很多人喜歡將食用油與其他調味料放到瓦斯爐旁的桌面上，這樣可以方便炒菜，不過，這個習慣一定要改正，爐台可以說是廚房裡溫度最高的地方了，會加速食用油及其他調味料變質的速度。





▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，溫度越高，食用油氧化變質的速度相對越快，因此，最好別將油放在瓦斯爐旁！他並傳授「3要訣」，能完美避免食用油氧化。（示意圖／取自pixabay）

第二招：避光存儲





光照是影響食用油變質的因素之一，因為光照會促使食用油產生游離基，從而加速食用油氧化變質，而夏季的特點便是光照時間長，陽光中的紫外線與紅外線都會加速食用油氧化，甚至產生有害物質，因此我們應盡量將食用油放到避光處，比如櫃子裡。





第三招：減少空氣接觸





保存食用油還要注意盡量減少與空氣的直接接觸，因為長時間暴露在空氣中，也會加速油脂氧化變質的速度。若是購買大容量的食用油，那麼最好將食用油分裝到較小的容器中，從而減少大容器的開蓋次數，在選擇小容器時，要挑選口徑較小的，且每次用完都要徹底蓋緊，避免食用油與空氣接觸。





《小茉莉美食記》也提醒大家，在保存食用油時，務必要注意「不能接觸水」，由於水分容易產生微生物細菌，恐會汙染道食用油，另外，還要保持乾燥環境，並在使用過程中避免水滴落入。（編輯：許苡晴）



