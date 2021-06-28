COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「茄子」要怎麼煮才會入味？過來人狂點1關鍵：超級好吃

▲「茄子」要怎麼煮才會入味？過來人狂點1關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「茄子」要怎麼煮才會入味？過來人狂點1關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 13:25:52

「茄子」總是許多便當店及自助餐店會有的料理，師傅完美的烹調技術，讓許多民眾都願意嘗試，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『茄子』要怎麼煮才會入味？」沒想到就有過來人狂點1個關鍵，直言「會超級好吃」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「煮茄子都不太入味還有股水味」的文章表示，「我完全不會做菜，但最近待在家裡防疫，想說學一些簡單的料理，就從我最愛的茄子開始」，原PO更分享自己的作法，「我煮茄子的時候，先稍微炒過茄子，然後稍微加水蓋鍋蓋悶熟，熟了之後起鍋，接著爆香，加入調味料跟水，調成醬汁，再把茄子丟進去一起煮，最後勾芡，繼續燒一下，然後起鍋」，但原PO最後卻說「煮完後總覺得茄子裡面沒有把醬汁味道吃進去，總是淡淡的還有股水味，只有外表沾的醬汁有味道」。

▲網友們紛紛一面倒指出「油和鹽」最為是茄子入味的關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲網友們紛紛一面倒指出「油和鹽」最為是茄子入味的關鍵。（示意圖／翻攝自pixabay）
原PO更不解「後來嘗試煮久一點，煮到茄子塊都快爛掉、醬汁都快要被燒乾，但還是不像外面賣的那樣完全入味，到底是哪裡做錯了呀？該怎麼煮才能讓茄子更入味一點？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒指出「油和鹽」最為是茄子入味的關鍵，「要過油才會入味」、「我們都淋油、灑鹽用烤的超級好吃，大推」、「第一部份的加水燜熟不需要，爆香放油微炒，加醬燜就可以了」、「爆香之後直接下茄子，熱油炒到半熟」、「茄子先煮熟了當然吃不進去調味料啊，要在炒的時候才調味道」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.98%17.02%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.3%34.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.55%67.45%
2021-06-25-2021-06-28
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
即時
推薦閱讀