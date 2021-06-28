「茄子」要怎麼煮才會入味？過來人狂點1關鍵：超級好吃
「茄子」總是許多便當店及自助餐店會有的料理，師傅完美的烹調技術，讓許多民眾都願意嘗試，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『茄子』要怎麼煮才會入味？」沒想到就有過來人狂點1個關鍵，直言「會超級好吃」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 13:25:52
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「煮茄子都不太入味還有股水味」的文章表示，「我完全不會做菜，但最近待在家裡防疫，想說學一些簡單的料理，就從我最愛的茄子開始」，原PO更分享自己的作法，「我煮茄子的時候，先稍微炒過茄子，然後稍微加水蓋鍋蓋悶熟，熟了之後起鍋，接著爆香，加入調味料跟水，調成醬汁，再把茄子丟進去一起煮，最後勾芡，繼續燒一下，然後起鍋」，但原PO最後卻說「煮完後總覺得茄子裡面沒有把醬汁味道吃進去，總是淡淡的還有股水味，只有外表沾的醬汁有味道」。
原PO更不解「後來嘗試煮久一點，煮到茄子塊都快爛掉、醬汁都快要被燒乾，但還是不像外面賣的那樣完全入味，到底是哪裡做錯了呀？該怎麼煮才能讓茄子更入味一點？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒指出「油和鹽」最為是茄子入味的關鍵，「要過油才會入味」、「我們都淋油、灑鹽用烤的超級好吃，大推」、「第一部份的加水燜熟不需要，爆香放油微炒，加醬燜就可以了」、「爆香之後直接下茄子，熱油炒到半熟」、「茄子先煮熟了當然吃不進去調味料啊，要在炒的時候才調味道」。（編輯：王柏文）