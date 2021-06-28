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遠端上班、上課防高度近視！中醫２招防青光眼等眼疾！

遠端上班、上課防高度近視！中醫２招防青光眼等眼疾！
遠端上班、上課防高度近視！中醫２招防青光眼等眼疾！

每日健康-每日都做得到的健康

2021-06-28 17:00:50

文／澄明中醫診所院長 郭祐睿中醫師

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近視不可逆轉？醫：不即時治療將早老化

前幾天媒體報導有國中生居家上課才兩週，近視暴增增加100多度，聽起來不可思議，但臨床上真的屢見不鮮；最近還有小一的小朋友因為早上連續兩週網路上課四小時，近視度數增加50度，大約是一年增加的幅度；另外還有小朋友因為爸媽要上班，在家上網路課程之後，接著打手遊，來看診時結膜充滿血絲，快要變成『火神的眼睛』；不只是學生，很多上班族輪流在家工作，結果就發現眼前出現黑絲甚至視力模糊的狀況，這種情形眼科醫師會判定為『眼睛老化』，年齡層從13歲到成年都有，主要原因還是因為用眼過度，沒有適度的休息有關；近視跟眼睛老化的情形在西醫眼科被判斷為不可逆轉，在中醫方面仍努力找尋更多方法改善，若是不及時治療，近視只會持續加重，老化也會提早發生。

500度即高度近視，易得青光眼等眼疾！

在WHO的定義中，超過500球面度數的屈光狀態，就是「高度近視」，高度近視伴隨許多嚴重的眼睛疾患，例如：周邊視網膜病變、裂孔或剝離，青光眼、飛蚊症、白內障、黃斑病變等問題，最後可能引起全盲，所以平常就要特別注意預防跟保養。

中醫２招助養眼，勿按眼球避免傷眼！

日本有研究指出，若是要舒緩眼睛的疲勞甚至治療黃斑病變，可以使用低於42度的遠紅外線眼罩，每天對眼周進行熱敷，長期使用，還可以減少乾眼症的發生。此外，中醫則對於眼睛的按摩方法常常被提出來，最簡單的方式可以先將兩手手掌摩擦生熱，用掌心輕輕貼在眼眶周圍，在慢慢用拇指跟食指沿著眼眶周圍輕壓，讓眼周肌肉放鬆，也可以減緩疲勞。要注意千萬不可以按壓眼球，尤其是高度近視的患者，若是太用力按壓，有可能引起視網膜剝離的現象。疫情不停息，護眼也不能中斷，只要每天注意上面的小細節，借能防止眼睛惡化的發生。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.71%14.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
0%100%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
100%0%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.97%94.03%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.74%35.26%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
31.8%68.2%
2021-06-25-2021-06-28
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